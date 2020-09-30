أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء

كريات الدم البيضاء من أحد مكونات الجهاز المناعي أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء يعني وجود مشكلة في الجهاز المناعي ويجب معالجتها.

كريات الدم البيضاء

هي أحد أجزاء الجهاز المناعي والتي تقوم بمهاجمة البكتريا والفيروسات الغريبة عن الجسم لذا فهي ضرورية لحماية الجسم من الأمراض والأجسام الغريبة، وتشكل 1% من إجمالي خلايا الجسم.

أنواع كريات الدم البيضاء

يوجد خمسة أنواع من كريات الدم البيضاء ولكل نوع وظيفة متخصصة في الجسم وهم كالتالي

أنواع كريات الدم البيضاء:

كريات الدم البيضاء الليمفاوية (Lymphocytes) وهي تقوم بمهاجمة الأجسام الغريبة وتحارب البكتيريا والفيروسات.

كريات الدم البيضاء العدلات (Neutrophils) وهي تقاوم البكتيريا والفطريات، وتعتبر خط الدفاع الأول. في مهاجمة الأجسام الغريبة عند إصابتها للجسم.

كريات الدم البيضاء القعدات(Basophils) وهي تقوم بمحاربة الحساسية، كما أنها تعطي إنذار للجسم في حال دخول أي عدوى أو جسم غريب وذلك عن طريق افراز مادة كيميائية في الدم، ولها دور في الاستجابة المناعية في الجسم.

كريات الدم البيضاء اليوزينيات(Eosinophils) وهي تقوم بقتل الخلايا السرطانية والطفيليات، وتساعد في الاستجابة التحسسية للجهاز المناعي.

كريات الدم البيضاء الوحيدات (Monocytes) وهي عبارة عن نوع واحد وهي تقوم بمهاجمة وقتل الجراثيم والبكتيريا.

ارتفاع كريات الدم البيضاء

قبل ان نتعرف علىأسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء نتعرف أولاً على المعدل الطبيعي لها.

فمعنى ارتفاع كريات الدم البيضاء هو زيادة في عدد كريات الدم البيضاء في الجسم عن المعدل الطبيعي لها ومن المعروف أن ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء يختلف عند إجراء الاختبار في معمل عن معمل آخر كذلك يختلف على حسب العمر فهي يختلف عددها في الأطفال عن الكبار ولكن متوسط عدد كريات الدم البيضاء 11,000 خلية لكل ميكروليتر من الدم وإذا كان العدد أكثر من ذلك فإنه يعتبر ارتفاع في عدد كرات الدم البيضاء عن الطبيعي.

أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء

يوجد كثير من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع كريات الدم الحمراء والتي نوضحها من خلال موقع المواطن.

ممارسة التمارين الصعبة والشاقة

عند ممارسة الرياضة فإن ذلك يسبب ارتفاع في عدد كريات الدم البيضاء كما أن الجهاز المناعي يصاب بالجراثيم والتي لا تظهر إلا بعد مرور وقت طويل، ولقد أثبتت الدراسات أن عدد كريات الدم البيضاء يزداد كلما زاد ممارسة التمارين الرياضية لذا يجب التوقف عنها حتى يعود عدد كريات الدم البيضاء إلى عدده الطبيعي.

الإصابة بالعدوى والأمراض

عند إصابة الجسم بالعدوى بالأمراض والالتهابات والفيروسات فإن ذلك يزيد من إنتاج خلايا كرات الدم البيضاء في نخاع العظام مما يسبب ارتفاعها في الدم.

التدخين والإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

المدخنين من الطبيعي أن يصيبهم الانسداد الرئوي وذلك يمنع من مرور الهواء عبر الرئتين في القفص الصدري والتنفس بشكل طبيعي مما يسبب التهاب القصبة الهوائية وحدوث انتفاخ رئوي أو انسداد في المسالك الهوائية ونتيجة لذلك فإنه يزيد عدد كريات الدم البيضاء في الجسم لكي تقوم بمحاربة الالتهاب.

الإصابة باللوكيميا الدم

يعرف بسرطان الدم وعند إصابة الجسم باللوكيميا فإنه يزداد إنتاج كريات الدم البيضاء ولكنها لا تستطيع على أداء وظيفتها ومحاربة الخلايا السرطانية مما يسبب خطر الإصابة بالعدوى وازداد الأمر سوءا.

اضطراب الجهاز المناعي

الإصابة ببعض الأمراض مثل داء غريفز الذي يعرف الدراق الجحوظي وداء كرون وهذه الأمراض تسبب ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء في الدم.

الحمل والولادة

هي ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء وذلك بسبب الضغط على جسم المرأة لدرجة أنه يصل إلى ستة إلى 17,000 كرية لكل ميكرولتر في الدم، كما أنها تزداد عن ذلك عند الولادة وتصل إلى 9-25 الفكرية في الدم وبعد مرور شهر من الولادة تقل بالتدريج لتعود إلى عددها الطبيعي.

المشاكل النفسية

بعض الاضطرابات النفسية التي تصيب الإنسان مثل مرض السل، مرض السعال الديكي، تتسبب في ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء.

أسباب أخري

بعض المشاكل الصحية التي قد تصيب نخاع العظام المسؤول عن إنتاج كريات الدم البيضاء فإذا حدث مشكل فيه يسبب إنتاج عدد كريات الدم البيضاء وارتفاعها عن المعدل الطبيعي.

الضغط النفسي والقلق تسبب ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء في الجسم ولكن عندما يعود الجسم إلى حالته الطبيعية وينتهي القلق والتوتر فإن الاسترخاء يساعد على إعادة عدد كريات الدم البيضاء إلى مستواها الطبيعي

تناول بعض الأدوية قد يزيد من تنشيط كريات الدم البيضاء وزيادتها ومن هذه الأدوية: دواء الأسبرين، الكورتيكوستيرويد، الكلوروفورم، الهيبارين، الكوينين، الابينفرين، الألوبيورينول، تريامتيرين.

مشكلة في الجهاز المناعي أو نخاع العظم.

علاج ارتفاع كريات الدم البيضاء

وبعد أن ذكرنا أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء نوضح كيفية علاج هذا الارتفاع

لا توجد أعراض تظهر على الشخص في حالة ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء ولكن في حالة ارتفاعها يطلب الطبيب بعض الفحوصات وفى تلك الحالة يتبين السبب أو المشكلة الصحية مثل الإصابة بالحمي، الانفلونزا، الالتهابات الفيروسية، وغيرها وعندما يعود الجسم لوضعه الطبيعي فإن خلايا الدم البيضاء تعود المعدل الطبيعي مرة أخري تدريجيا أو قد يصف الطبيب عدة أدوية ومنها:

السوائل الوريدية وذلك في حالة متلازمة فرط اللزوجة فان الشخص يكون بحاجة إلى كثير من السوائل وذلك لكي تقلل من كثافة الدم وتساعد على سريانه بسهولة وانسيابية.

فصادة كريات الدم البيضاء وهي عبارة عن فصل كريات الدم البيضاء عن بعضها البعض وإعادة الدم إلى باقي الجسم.

استخدم أدوية لعلاج ارتفاع كريات الدم البيضاء مثل تناول علاج مضاد حيوي العدوى والالتهابات، علاج رد الفعل التحسسي عن طريق مضادات الهستامين وبخاخ، العلاج الكيميائي الإشعاعي، علاج التوتر والضغط النفسي، وعلاج الالتهابات.

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