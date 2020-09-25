أسباب حكة الجسم المفاجئة

يوجد العديد من أسباب حكة الجسم المفاجئة والتي تتسبب في الشعور بالضيق، والتوتر، فهو شعور غير مريح ومٌقلق، وقد يحدث مضاعفات شديدة الخطورة لهذا العرض.

حكة الجسم

حكة الجسم هي عرض يظهر على الجسم على هيئة احمرار، والشعور بالرغبة في الهرش في مكان معين نتيجة تعرض الجسم لإفراز دفعة كبيرة من مادة الهستامين.

ويكون إفراز ذلك نتيجة لتعرض الجسم لمادة لديه تحسس منها، فأصابته بالحساسية التي ينتج عنها توسع في الأوعية الدموية بشكل يسمح بمرور المكونات الموجودة داخله بالخروج منه.

مما يؤدي لتورم في المنطقة المصابة بالحساسية، واحمرارها، وسخونتها، مع الحكة، والهرش.

وتكون أسباب حكة الجسم المفاجئة كثيرة، ولكن في أغلب الحالات التي تصاب بذلك لا تعلم شيئًا عن أنها لديها حساسية من هذه المادة.

أسباب حكة الجسم المفاجئة

سنتعرف من خلال موقع المواطن عن أسباب حكة الجسم المفاجئة وهي إما تكون حساسية في مكان واحد، أي أنها موضعية، أو تكون منتشرة في الجسم كله، وهي الأخطر.

من أشهر الأسباب لذلك هو لمس مادة كيميائية للجسم مثل المنظفات القوية، وهذا من أكثر ما تتعرض له ربات المنازل من حساسية، مثل الكلور، وغيره.

كذلك أكل فاكهة لدى جسمك منها حساسية مثل بعض الأشخاص ممن لديهم حساسية للفراولة، وغيرهم ممن لديهم لبعض المأكولات مثل حساسية الأسماك.

وقد تظهر أيضًا حالات من الحساسية نتيجة ارتداء ملابس مصنوعة من مادة معينة، أو مثلًا خاتم مصنوع من مادة لدى الجسم حساسية منها مثل الدهب.

المرضى المصابين بأمراض الكبد، والكلى، ومرض السكري يكونون أكثر عرضة للإصابة بالحساسية، حيث أن الجسم يكون به كمية من السموم التي لم يتم طردها بشكل صحيح نتيجة خلل أعضائه.

وبسببها قد يتحسس الجلد، وتظهر عليه الأعراض الخاصة بالحساسية.

يصاب كبار السن أيضًا بحساسية الجلد نتيجة قلة كفاءة الجلد، وتوقف الغدد المفرزة للمواد الدهنية على الجلد عن وظيفتها، وجفاف الجلد بسبب ذلك يٌظهر الحساسية.

تناول دواء يحتوي على مادة فعالة لدى جسمك حساسية منه، ولكنك لا تعلم ذلك نتيجة تناوله لأول مرة.

التعرض لقرصة حشرة تسبب لك حساسية، مثل قرص النحل، فإذا تعرض شخص للدغات الكثير من النحل في وقت واحد وهو لديه حساسية منه، سيموت على الفور.

قد يكون جفاف البشرة من ضمن أعراض الحساسية، وهو ينتج عن عدم الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء، وكذلك عدم ترطيب البشرة بشكل كافي.

أعراض الإصابة بحساسية الجلد

بعد أن ذكرنا أسباب حكة الجسم المفاجئة علينا معرفة الأعراض المرتبطة بحدوثها، حتى نستطيع التعامل الفوري معها، فهي تتطلب عناية، واهتمام، ومن تلك الأسباب الآتي

إصابة المنطقة باحمرار شديد نتيجة تمدد الأوعية الدموية كرد فعل لإفراز مادة الهستامين في الدم.

الحاجة إلى الهرش الشديد والحكة التي لا تتوقف إلا بعد أن نستخدم مرهم مضاد للحساسية، حيث أنه قد يجرح بعض الأشخاص أنفسهم نتيجة استجابتهم للهرش بشدة.

عند تحسسك لتلك المنطقة تجد أنها ساخنة، ورجة حرارتها مرتفعة.

يظهر كذلك تورم في المنطقة المصابة بالحساسية، ويكون الأمر أشبه بحالة حياة أو موت، فهذا التورم قد يتسبب في غلق القصبة الهوائية عندما يكون في منطقة الرقبة.

المعاناة من العرق الشديد، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

تصل بعض الحالات للإغماء.

قد يٌصاب الفرد بالإسهال الشديد نتيجة وجود حساسية لأكل معين، الذي قد يؤدي بدوره للإصابة بحالة من الجفاف يجب علاجها، وتعويض الجسم عما يفقده من عناصر.

والحساسية التي تظهر نتيجة تناول دواء، أو أخذ حقنة، تكون من أخطر أنواع الحساسية، ففيها يتعرض الجسم كله لأعراض الحساسية، وفيه يحدث تضخم للعضلات التنفسية، وكذلك تضخم لعضلات الرقبة، وهذا قد يودي بالحياة في دقائق إن لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.

علاج أسباب حكة الجسم المفاجئة

التوقف عن استخدام المادة المسببة لتحسس الجلد، ومحو آثرها عن البشرة.

الابتعاد عن مصدرها إن كانت موجودة في الجو.

استخدام كريمات ومراهم مضادة للحساسية.

في حالة وجود إسهال يجب تناول المواد السائلة بكثرة، وتناول مطهرات معوية، لتزيل أثر المادة المسببة للحساسية.

نصائح لتجنب أسباب حكة الجسم المفاجئة

عند استخدام أي من المواد الكيميائية يجب ارتداء كمامة، وكذلك ارتداء قفازات سميكة، حتى تمنع وصول تلك المواد الكاوية إلى الجلد، وكذلك تمنع استنشاقها عن طريق التنفس.

عدم تناول دواء خاصة إن كان سيتم إعطائه عن طريق الحقن إلا بعد أن يتم تجربته على منطقة صغيرة من الجلد أولًا للتأكد من أنه لا يتسبب بالحساسية.

الحرص عند شراء كريمات البشرة أو المواد التجميلية شراء أنواع طبية، أو من ماركات معروف عنها جودة صنعها، وليس المستحضرات زهيدة الثمن التي يكون غير معروف طريقة صنعها.

عدم رش العطر على الجلد بشكل مباشر، فهو قد يتسبب في تهيج شديد للمنطقة خاصة من الأشخاص من أصحاب البشرة الحساسة.

يجب الحرص على أن تكون الملابس الداخلية الملاصقة للجلد مصنوعة من القطن الصافي، حيث ان القطن ناعم، وطري، ولا يتسبب في تهيج البشرة أبدًا، ولا يحبس العرق، بل يمتصه.

يجب الحرص على وضع المواد المرطبة للجلد بشكل مستمر، وعدم إهمال العناية به، فهذا يزيد من مرونة البشرة، وتقليل فرص تعرضها للتهيج، وشرب الماء بكمية كافية بشكل يومي.

ويجب التوجه فورًا لأقرب مركز رعاية في حالة إصابة شخص أمامك بالإغماء نتيجة تعرضه لأي مادة تسببت له بالحساسية، فالاختناق يتسبب بالإغماء ثم للموت.

ومن الأفضل أنه عند الشعور بأي عرض من أعراض الحساسية أو اتهاب الجلد اللجوء للطبيب المختص، لأنه في حالة عدم علاجها قد تٌخلف مكانها منطقة ذات لون أغمق في الجلد، وملمسها خشن.

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