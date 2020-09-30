أسباب هبوط ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم يعاني منه الكثير ولا يعلمون سبب حدوثه، كما أن أعراضه غير ملحوظة، يمكنك معرفة أسباب هبوط ضغط الدم والأعراض التي يمكنك ملاحظتها، والعلاج الذي يجب عليك القيام به عند ملاحظة هبوط ضغط الدم.

أعراض هبوط ضغط الدم

بمجرد انخفاض قياس ضغط الدم عن 60/90 هذا دليل واضح على انخفاض ضغط الدم في الجسم، وهذا الأمر يعني عدم وصول الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشكل جيد، والتي منها الدماغ وأعضاء أخرى في الجسم مختلف.

هذا الأمر الذي يسبب الكثير من ضعف بعض الأعضاء في الجسم، ينتج عنه هبوط مفاجئ في ضغط الدم، هناك بعض الأعراض التي تظهر مع ذلك:

الشعور بسرعة في نبض القلب.

عطش شديد.

الاكتئاب.

الشعور بالإرهاق الجسدي.

التنفس السريع الناتج عن سرعة النبض.

لون جلد شاحب.

برودة الجلد.

غثيان.

رؤية بصورة مشوشة وضبابية.

تشتت الانتباه، وقلة في التركيز.

إغماء.

دوخة خفيفة ودوار.

كل تلك الأعراض السابقة تعني بشكل واضح لوجود أسباب هبوط ضغط الدم.

أسباب هبوط ضغط الدم

أسباب ضغط الدم كثيرة، والكثير يتعرض لضغط دم منخفض بسبب عوامل مختلفة، وبحسب طبيعة كل جسم.

ولكن هناك بعض الحالات والأدوية التي تسبب انخفاض وهبوط ضغط الدم بشكل طبيعي للجميع ومن خلال موقع المواطن نوضح الحالات التي يتسبب لها هبوط ضغط الدم:

تتعرض المرأة الحمل لهبوط ضغط الدم بشكل طبيعي، وهذا الأمر يحدث بسبب توسع الأوعية الدموية خلال فترة الحمل.

من يعاني من وجود أمراض قلب يتعرض لحدوث انخفاض وهبوط في ضغط الدم بشكل كبير وهذا الأمر بسبب عدم وصول الدم لجميع الأعضاء بشكل جيد.

هناك بعض الأمراض الخاصة بالغدة الصماء، كمثل الغدة الدرقية أو سكر الدم.

الجفاف ضمن الحالات التي تسبب بهبوط ضغط الدم، وهذا الأمر بسبب أثناء الجفاف يخسر الجسم كمية مياه أكبر من التي يكتسبها، لذا ينخفض كمية الدم بسبب نقص المياه.

إذا تعرض الجسم لحالة فيها يتم خسارة الدم ينتج عنه قلة في الدم الموجود في الأوعية الدموية، والتي يحتاجها الجسم في الوصول إلى أجزاء مختلفة من الجسم، لذا وقتها ويحدث هبوط في ضغط الدم.

لو كان نظامك الغذائي اليومي يفتقر بشكل شديد عناصر غذائية مهمة، قد يسبب هذا لوجود فقر دم، والذي ينتج عنه هبوط ضغط الدم في الجسم.

هناك بعض أنواع الحساسية المفرطة بضغط دم.

وليس هذا فقط بل يوجد بعض أنواع الأدوية التي تسبب هبوط ضغط الدم في الجسم، وهذا بسبب المواد الموجودة بداخله.

من الأدوية التي تسبب انخفاض وهبوط ضغط الدم:

الفياغرا.

بعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

أدوية مرض باركنسون.

حاصرات بيتا.

حاصرات ألفا.

حبوب لإدرار البول.

لذا يمكنك الابتعاد عن كل تلك الأمور، أو استخدامها عن طريق استشارة طبية حتى تتجنب حدوث انخفاض ضغط الدم.

علاج ضغط الدم

بمجرد ملاحظة الهبوط بشكل متكرر يجب عليك الذهاب إلى الطبيب في الحال، هناك بعض الحالات الأخرى التي يجب عليك الذهاب للطبيب عند ملاحظتها:

في حالة لو كان من يعاني من ضغط الدم المنخفض هو شخص مصاب بمرض السكر أو مرة حامل.

في حالة تعرض الشخص من قبل لمرض في الكلى، أو تعرضه من قبل لأزمة قلبية.

عندما يكون هناك بعض الأعراض الأخرى التي تصاحب هبوط ضغط الدم في الجسم، ومن تلك الأعراض المصاحبة له هي: آلام الصدر، الصداع، النزيف.

وكل ما سبق هو علاج فعال بمجرد ملاحظة أسباب هبوط ضغط الدم.

نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم

هناك بعض الأجراء التي يمكنك تغييرها في طبيعة يومك التي تساعد في تخفيض ضغط الدم، والتي من أماكنها أيضًا حماية الجسم من حدوث له انخفاض في الضغط مرة أخرى.

عدم شرب الكحوليات بشكل نهائي والاعتماد على سوائل أخرى كمشروبات.

زيادة الملح في الطعام ولمن بشكل بسيط جدًا.

في حالة التعرض لأي مرض مثل نزلات البرد المختلفة أو الأنفلونزا، يجب الاعتماد على شرب السوائل بشكل كثير، فهي التي سوف تساعد في تجنب حدوث انخفاض في ضغط الدم.

في حالة الحصول على أدوية يجب التأكد من أنها لا تسبب انخفاض في ضغط الدم.

حتى تساعد في صحة الجسم، يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وهذا الأمر من شأن حماية ضغط الدم بشكل جيد من القلب.

تناول وجبات قليلة، وعدم الإكثار في تناول كامل الطعام في وجبة واحدة.

تلك الملاحظات يمكن تطبيقها بشكل طبيعي في يومك لتجنب حدوث أسباب هبوط ضغط الدم.

ضغط الدم والحمل

ضغط الدم والهبوط عند المرأة الحامل هو امر طبيعي لا يجب القلق منه، فهو أمر يحدث للكثير من النساء بل قد يكون أغلبهم، فالحمل من أسباب هبوط ضغط الدم.

بمجرد الشعور بضغط الدم يجب عليك أن تقومي:

الجلوس على الفور لحين الشعور بالتحسن.

الاستلقاء في حالة الشعور بفقد الوعي.

الاستلقاء على الجانب الأيمن حتى يتم تدفق الدم إلي القلب.

كما يمكن أن تمنع المرأة حدوث انخفاض ضغط الدم عن طريق اتباع بعض النصائح:

تناول طعام صحي وإتباع نظام غذائي.

وجود ملح بشكل معتدل.

عدم شرب الكافيين والكحوليات.

الحصول على مكملات غذائية.

شرب السوائل بكثرة.

ضغط الدم والسكر

هبوط ضغط الدم عند المصابين بمرض السحر هو أمر يحدث لعدد قليل فقط منهم، ففي الأغلب يحدث لأصحاب مرض السكر ارتفاع في ضغط الدم، فهناك بعض الحالات من مرضى السكر يعتبر لديهم المرض محفز لانخفاض ضغط الدم لديهم.

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