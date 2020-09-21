أسعار الذهب ترتفع مجدداً مدعومة بضعف الدولار

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 21 سبتمبر، مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات في الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1952.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1959.40 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 26.79 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 936.27 دولار والبلاديوم 1.2% إلى 2384.06 دولار للأونصة.

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