أسعار النفط تتراجع أكثر من 3%

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم أمس الثلاثاء؛ بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود، بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميًا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضًا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: ”تراجع اليوم أعقب عمومًا تراجعات في الأسهم“.

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.40 دولار بما يعادل 3.3 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولار للبرميل، في حين نزل عقد ديسمبر الأنشط 3.1 بالمائة إلى 41.56 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2 بالمائة ليسجل 39.29 دولار للبرميل عند الإغلاق.

ويأتي تراجع الأسعار قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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