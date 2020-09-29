أسهل طريقة لعمل البسكويت

البسكويت من أسهل الحلويات المحبوبة لدى الكبير والصغير ويمكن للام البحث عن أسهل طريقة لعمل البسكويت في المنزل مثل المحلات ويمكن العائلة الاستماع بطعم البسكويت الرائع.

أنواع البسكويت الذي يمكن للأم تحضيره في المنزل

يوجد أنواع كثيرة لعمل البسكويت بالمنزل منها:

بسكويت النشادر.

بسكويت الفانيليا.

بسكويت بدون بيض.

بسكويت البرتقال.

وتختلف كل طريقة على حسب نوع البسكويت المطلوب لدى الطفل أو على حسب رغبة الأسرة.

أسهل طريقة لعمل البسكويت بالنشادر

المقادير

1 كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب من اللبن الحليب. ١/٣ كيلو سكر ناعم مطحون. ١/٤ كيلو سمنة في حرارة المطبخ. عدد ١٠ بيضة بلدي. ملعقة من النشادر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. معلقه صغيره بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نقوم بوضع السمنة والسكر في إناء واسع ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يعطينا خليط هش القوام.

نضرب البيض والفانيليا معًا في طبق أخر ثم نضعهم على الخليط ونخلطهم َمعًا جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي.

تم بعد ذلك نضع في كوب اللبن النشادر والبيكنج بودر ونقلبهم جيدًا ونضيفهم إلى الخليط ونقلبهم جيدًا ونتأكد من مزج جميع كل المكونات مع بعض.

نبدأ بعد ذلك بإضافة الدقيق تدريجياً على هذا الخليط ونقلب في اتجاه واحد حتى يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض.

نحصل من هذه المكونات على عجينة طرية سلسلة التشكيل.

نجهز صينية مدهون بالزيت أو فيها ورق زبدة ونبدأ بوضع العجينة في ماكينة البسكويت ونحصل على الأشكال على حسب الرغبة.

نشغل الفرن على ١٨٠ درجة مئوية حتى يسخن ونقوم بوضع الصينية تقريبا ١٥ دقيقه فقط أو حتى يعطينا اللون المرغوب فيه.

وبمجرد خروجه من الفرن نقوم بتحريك البسكويت بهدوء حتى لا يمسك في الصينية ويتكسر.

نتركه يهدأ دقيقتين ونضعه في أطباق التقديم ويقدم مع الشاي بالحليب أو الشاي على حسب الرغبة.

أسهل طريقة لعمل البسكويت بالفانيليا

المقادير

عدد ٢ كوب دقيق أبيض فاخر. عدد ١كوب من السمنة أو الزبدة على حسب الرغبة. عدد أكوب سكر مطحون ناعم. صفار البيض عدد ٣ بيضات. ٢كيس فانيليا صغير.

خطوات التحضير

أولاً نقوم بتجهيز الدقيق ونخله.

نضع على الدقيق السكر الناعم ونخلطهم جيدًا.

نضع السمنة أو الزبدة على الدقيق ونقوم بخلطهم كويس حتى يعطينا قوام هش ونضعه على الخليط السابق

ونقوم بعجنها بالراحة حتى تعطينا عجينة متماسكة

نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ونص ونغطي العجين بكيس أبيض نايلون.

نبدأ بوضع العجينة على صينية أو على الرخامة ونقوم بتشكيلها بقطاعه القراقيش أو باستخدام إقماع واسعة مثل إقماع بلح الشام على حسب الرغبة.

نجهز الصينية أو ندهنها بسمنة أو نضع فيها ورق زبده ونبدأ بوضع أشكال البسكويت ونقوم بتسخين الفرن أولا على درجة حرارة لا تقل عن ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية لمده ١٥:١٠دقيقه أو حتى نحصل على اللون الذهبي البسكويت أو يحمر على حسب الطلب.

نتركه على الصينية يهدأ ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم مع اللبن أو الشاي بالحليب أو الشاي على حسب الرغبة.

طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل

بسكويت الشاي من أخف وأسهل أنواع البسكويت ومكوناته في متناول الجميع وهو من أسهل طريقه لعمل البسكويت في المنزل.

مقادير

٣ كوب دقيق أبيض فاخر. كوب سمنة أو زبدة في درجة حرارة الغرفة. نصف كوب لبن على حسب العجينة. عدد ٢ بيضة. رشة فانيليا. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشة ملح.

طريقة تحضير

نقوم بوضع السمنة أو الزبدة في إناء عميق ونخفق جيدًا.

ثم نضيف عليه السكر الناعم ونضربهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح هش.

نضيف إليهم البيض والفانيليا ونقلبهم جيدًا لمدة ١٠ ثواني.

ننزل بالدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح تدريجياً.

ثم ننزل باللبن تدريجياً حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

نغطيها بكيس نايلون ونضع العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونتركها تهدأ لمدة ١٠ثواني وبعد ذلك شكلها كما تشائين.

افرديها في الصواني على ورق الزبدة وضعيها في الثلاجة مرة ثانية لمدة نصف ساعة ثم طلعيها وضعها مباشرة في الفرن.

نقوم بإشعال الفرن على درجة عالية تقريبًا ٣٦٠درجه مئوية ونضع الصينية في الفرن

تترك في الفرن لمده ٢٠:١٥ دقيقه أو حتى يحمر وجه البسكويت اللون الذهبي.

طريقة عمل البسكويت في المنزل بدون بيض

المقادير

أولاً ملحوظة الكوب المستخدم في المقادير هو كوب واحد لا يتغير.

عدد٢ كوب دقيق أبيض فاخر. ملعقة صغيرة فانيليا. ١/٢ كوب زيت ذرة. ١/٢ كوب عصير برتقال أو ١/٢ كوب لبن على حسب الموجود أو الرغبة. ١/٢ سكر أبيض ناعم بودرة.

خطوات التحضير

نجهز وعاء عميق نضع فيه البرتقال ونضيف إليه السكر الناعم ونقلهم حتى تمام الذوبان.

نضع في المضرب الكهربائي الزيت والدقيق ونضربهم جيدًا حتى يتم التجانس بينهم.

نضع كل من الفانيليا والبيكنج بودر ورشة الملح على العجينة ونقلبهم كويس ثم ننزل بعصير البرتقال المحلى بالسكر ببطء حتى تحصلي على عجينة طرية القوام متماسكة.

نأخذ العجينة من المضرب ونضعها في بولة زجاجية وتركها تهدأ.

ثم بعد ذلك نبدأ بتشكيلها على حسب الرغبة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة تقريبًا ١٨٠ درجة مئوية ثم نضع صينية البسكويت حتى يحمر وجهها وتأخذ لون ذهبي.

تخرج من الفرن ونتركها تبرد وتقدم في أطباق مع الشاي الساخن.

شارك الخبر