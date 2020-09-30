أسهل طريقة لعمل حمص بطحينة

يتميز طبق حمص بطحينة بطعمه اللذيذ الذي يحبه الجميع ولكن من يرغب تطبيقه بشكل احترافي في المنزل عليه بإتباع أسهل طريقة لعمل حمص بطحينة من أجل الحصول عليه للاستمتاع بطعمه اللذيذ.

طريقة تحضير حمص بطحينة

أسهل طريقة لعمل حمص بطحينة يقدمها موقع المواطن للسيدات من أجل تطبيقها وتقديمها إلى أسرتها من خلال اتباع السيدة للآتي:

المكونات

حبوب حمص. طحينة. ثوم. ملح. ليمون.

التحضير

نحضر كوب حمص حب ونضعه في ماء ويبقى بها لمدة أثني عشر ساعة ثم في صباح اليوم التالي يتم رفع الحمص بماء النقع على النار حتى تمام الغليان والنضج ويأخذ وقت حوالي ثلاثين دقيقة.

نحضر العجان ونضع بها الحمص المسلوق ثم نضيف له أثناء الخلط الطحينة والليمون والملح والثوم ثم يتم الطحن لجميع المكونات.

ثم يتم وضع الحمص في طبق وينثر عليه البقدونس وشرائح الليمون ويمكن وضع كمية إضافة من لطحينة والملح والليمون.

حمص بطحينة وأفوكادو

عندما يدمج الإفوكادو مع الحمص بطحينة يكون لذيذ جدًا لذلك على كل سيدة اتباع أسهل طريقة لعمل حمص بطحينة بالأفوكادو وهي كالتالي:

المكونات

طحينة. حمص. ليمون. ثلج. ملح. زيت زيتون. أفوكادو. ثوم.

التحضير

نحضر كمية مناسبة تكفي عدد الأفراد من الحمص وتوضع في الماء لمدة ليلة كاملة مع وضع القليل من بيكربونات الصودا والمشهورة باسم كربوناتو.

ثم يتم وضعه على النار في الصباح أو عند وقت الطهي وعند الغليان نلاحظ أنه يكون طبقة بيضاء يجب إزالتها حتى لا تتساقط على النار وتطفئها ثم ننثر القليل من الملح ويترك يغلي لمدة ستين دقيقة.

ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد.

ثم يتم سكبه في الخلاط ونضع عليه ملعقتين طحينة كبار ونصف ليمونة واثنان من مكعبات الثلج والثوم وملح زيت زيتون بمقدار ملعقتين كبار ويستمر الخلط حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نأتي بثمرة من الأفوكادو يتم إزالة قشورها وتفرمها باستخدام شوكة ثم نأخذ القليل منها ونضعه مع مزيج الحمص ونخلط مرة ثانية حتى نحصل على خليط لونه اخضر.

ثم نحضر طبق التقديم ونضع به الحمص ثم يتم تزيين وجه بباقي الأفوكادو وزيت الزيتون ثم تقدم.

طريقة تحضير حمص بطحينة وفطر

ألذ وأسهل طريقة لعمل حمص بطحينة هي هذه الطريقة التي يدمج بها الفطر واللحم سواء كان مفروم أو قطع وهي كالآتي:

المكونات

حمص. طحينة. بصل. فطر. لحم. سمنة أو زيت زيتون. ملح. فلفل أسود.

التحضير

نحضر قدر نضع به ملعقة سمنة أو زيت زيتون ونضع بها بصل مقطع إلى شرائح رقيقة وقطع الفطر ونداوم على التقليب حتى يتغير اللون يصبح ذابل ثم نضع اللحم النظيف.

يبقى هذا المزيج على النار حتى يتخلص من مائه ثم يتم وضع الملح والفلفل الأسود ونتأكد من نضج اللحم.

ثم نحضر كمية نصف كيلو من الحمص ويكون متروك في ماء من ليلة الأمس ثم يرفع على النار للسلق وبعد أن يتم سلقه ويمكن اختبار نضجه عن الضغط على أحد حبات الحمص نجدها لينة.

ثم نضعه في الخلاط ويتم فرمه مع الطحينة والليمون وزيت الزيتون والملح والثوم ويتم مزج جميع المكونات حتى نحصل على قوام كريمي للحمص.

يتم سكبه في طبق التقديم ووضع مكون اللحم والفطر وحلقات البصل على وجه الحمص بالطحينة ثم تقدم.

طريقة تحضير حمص بطحينة على الطريقة السورية

جميعنا يعلم أن من أطعم المأكولات هي المأكولات السورية لذلك من أجمل وأسهل طريقة لعمل حمص بطحينة هي تطبيقه على الطريقة السورية:

المكونات

حمص مسلوق. طحينة. ليمون. ملح. ماء. زيت زيتون. كمون.

التحضير

بعد أن تم سلق الحمص بعد تركة منذ الليل حتى الصباح في الماء يتم فرمه في الخلاط مع ليمون وطحينة لابد من وضعها على مراحل أثناء عمل الخلاط على طحن الحمص ونضع الملح.

بعد أن نحصل على قوام كريمي لابد من وضع ثوم مفروم مع هذا الخليط ليندمج بداخله.

ثم يتم إحضار صحن التقديم وننزل بالقوام الكريمي من الحمص والطحينة وينثر علية الكمون وزيت الزيتون والشطة أن رغب في ذلك.

طريقة تحضير الحمص بالشمندر

المكونات

شمندر. حمص. طحينة. خل. ملح. فلفل أسود. لبن زبادي. زيت زيتون.

التحضير

نحضر الحمص بحسب الكمية المناسبة والتي تكفي حاجة أفراد الوجبة ونضعه ليلة كاملة في الماء مع ذرة بيكربونات الصودا ثم يتم غلي هذا الحمص بمائه في الصباح حتى يتم السلق بشكل كامل.

بعد تمام السلق يوضع في الخلط ليتم طحنه مع ضرورة وضع الملح والفلفل الأسود والزبادي مع الحمص أثناء الطحن.

ثم نضع قطع الشمندر مع الحمص أثناء الفرم حتى يمتزج الشمندر بداخل مكونات الخليط ونحصل على خليط حمص لونه أحمر.

وأخيرًا نحضر طبق التقديم ونضع به الحمص المطحون بالشمندر ويزين بشرائح الشمندر المسلوقة وزيت الزيتون.

طريقة تحضير حمص بطحينة بقشطة

المكونات

زبادي. ثوم. قشطة. حمص. طحينة.

التحضير

نحضر طبق نضع به الزبادي والثوم المفروم والقشطة ونقلب المكونات حتى تمتزج ونحصل على مزيج كريمي لين.

نحضر الحمص ونسلقه في ماء نقعه منذ مساء الأمس وبعد السلق يتم سكبه في المطحنة وفرمه جيدًا ثم يضاف له أثناء الفرم الطحينة والليمون والملح.

ثم يضاف له القوام الكريمي السابق المكون من زبادي وثوم وقشطة مع استمرار التقليب حتى يمتزجوا جيدًا.

ونحضر طبق نظيف نسكب به هذا المزيج الرائع ونقوم بتزينه بزيت الزيتون ثم يقدم.

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