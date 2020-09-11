أصغر مأذونة مصرية: حبي لمهنتي سبب الإقبال عليّ

المواطن - متابعة

قالت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر، إنها تتعامل مع مختلف المواطنين من أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أنها تقطن بمحافظة الإسماعيلية، وبالرغم من ذلك فإنها تعاملت مع مواطنين من محافظات القاهرة والسويس والشرقية وبورسعيد.

فتاة أصرت أن أعقد لها

وأضافت “قطب”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، الذي يعرض عبر شاشة قناة “المحور”: “كنت في كتب كتاب ” عقد قران” خلال عام 2017، وأصرت فتاة حاضرة على أن أكتب كتابها، وبالفعل جاءتني هذا العام رفقة أهلها ومعها خطيبها، لكي أكتب كتابها”.

التلامس ليس شرطًا

وتابعت أصغر مأذونة في مصر – بحسب ما نقلت صحيفة الأهرام المصرية – أنها تتعامل مع مهنتها بحب، وهو ما يجعل المواطنين يتمسكون بالتعامل معها ويقبلون عليها، مشيرةً إلى أن الزواج يكون بالقبول وليس بالتلامس بين المأذون والمتزوجين على غرار ما يحدث في بعض الأفلام.







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