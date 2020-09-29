أطباق دجاج سهلة وسريعة

إن وصفات أطباق دجاج سهلة وسريعة كثيرة وهي سهلة التحضير لكل الأفراد وهذه الوجبات محبوبة لكل من الصغار والكبار ولكل وصفة من الوصفات طريقة مختلفة وتختلف طريقة تحضيرها من شخص لآخر.

أطباق دجاج سهلة وسريعة

يوجد كثير من أصناف أطباق الدجاج ومنها:

أطباق الدجاج مع الخضار بالصينية.

أطباق الدجاج المشوية.

أطباق الدجاج المقلية مثل الكنتاكي.

أطباق الدجاج بالصلصة والليمون.

أطباق الدجاج الناجتس.

ومن خلال موقعنا المواطن نوضح كيفية تحضير أطباق دجاج سهلة وسريعة ونقوم بعرض تقديم أطباق الدجاج.

طبق الدجاج مع البطاطس الصينية

المكونات

دجاجتين متوسطي الحجم. ٦حبيات من الطماطم كبيرة الحجم. ٣حبيات من البصل ليست كبيرة وسطية الحجم. ٤ حبات من البطاطس كبيرة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيره كاري. ملعقة صغيره فلفل أسود. تقريبا ربع كوب من السمن البلدي أو الزيت النباتي. فلفل أخضر مقطع دوائر. ورق بقدونس أخضر.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتقطيع الفراخ إلى أربع قطع أو ثمانية قطع على حسب الطلب أو على حسب عدد الأسرة ونقوم بعد ذلك بغسلها بالماء والملح والخل جيدًا لمدة ساعة تقريبًا تم نقوم بعد ذلك بشطفها وتركها تصفي.

ونقوم بتجهيز باقي الأشياء تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل دوائر.

غسل الطماطم جيدًا ونضع نصفها نخلطه في الخلاط الكهربائي لعمل عصير طماطم والباقي يقطع شرائح دائرية.

تقشير البصل وغسله جيدًا وتقطيعها إلى شرائح دائرية رقيقة ووضع كمية صغيرة من الملح عليها.

غسل الخضار البقدونس وتقطيعها قطع صغيرة جدًا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع أناء على النار وفيه الزيت النباتي أو السمنة البلدي حتى تسخن ونقوم بوضع الفراخ مع كمية قليلة من البقدونس ونقلب جيدًا حتى تجف من المياه الموجودة في الفراخ.

ثم نأتي بصينية ونقوم بوضع البطاطس والطماطم والفلفل الأخضر المقطع دوائر وعلى الوجه قطع الفراخ وعليها عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون والكاري.

بعد ذلك نغطي الصينية بورق فويل الحراري وتوضع في فرن البوتاجاز لمدة لا تزيد عن ٤٥ دقيقة.

نزيل الورق الحراري وإشعال شواية الفرن لكي تأخذ لون من على الوجه لون ذهبي ثم تقدم في أطباق مع الأرز بالشعرية أو بالعيش على حسب الرغبة.

طريقة عمل طبق الفراخ المشوية على الفحم للشيف علاء الشربينى

المكونات

فرخه كبيرة الحجم مقطعه ٤ قطع أو ثمانية على حسب الرغبة. حبتان من البصل مفرومين في الخلاط. عصير طماطم. رشة ملح. رشة فلفل أسود. رشه صغيره بهارات الفراخ. رشة صغيرة زعتر جاف. رشة جوزة الطيب (على حسب الرغبة). معلقتين زيت ذرة. معلقة خل كبيرة. ملعقة صغيرة عصير الليمون.

طريقة التحضير

نضع كل من عصير الطماطم وعصير البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأسود وبقية البهارات وجوزة الطيب والزيت والخل وعصير الليمون وتقليبهم كويس حتى يتم التجانس.

نقوم بوضع قطع الفراخ إلى الخليط وتقليبهم جيدًا حتى تصل إلى الفراخ.

يتم وضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يتم التجانس بين الفراخ والتتبيله.

وتغطى بورق حراري وتوضع في الفرن لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع.

وبعد ذلك نقوم بإزالة الفويل الحراري ونشغل الشواية يأخذ الصينية لون ذهبي وتقدم معها سلطة خضراء والطحين والعيش.

ملحوظة ممكن يتم وضع قطعة فحم ساخنة بعد خروج الصينية من الفرن مباشرة ونغطيها حتى يتم تجانس رائحة الفحم والفراخ.

طريقة عمل دجاج بالزبادي

المكوّنات

صدور فراخ مخليه نص كيلو أو على حسب عدد الأفراد. ملعقتين صغيرة عصير ليمون. رشة زنجبيل ناعم. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر على حسب الرغبة. معلقة ثوم مفروم. رشة كركم. نصف ملعقة صغيرة من البهارات. بصف ملعقة صغيرة من الملح. ١/٢كوب لبن. كوب زبادي. نصف كوب من الزبدة سائلة.

طريقة تحضير

نقوم بوضع المواد التالية اللبن والزبادي والثوم المفروم في صينية ثم نقم بوضع بقية البهارات والفلفل الأحمر والزنجبيل والكركم ورشة الملح.

ونضع عصير الليمون ونضع الزبدة السائلة ونقلب جيدًا حتى تمام تجانس الخليط.

نقوم بوضع هذا الخليط على صدور الفراخ المخلية في صينيه ونقوم بوضعها في الفرن بعد التسخين على درجة حرارة متوسطة لا تزيد عن ١٨٠ درجة.

وتترك في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا ثم تقدم مع عيش وطحينة وسلطة.

طريقة عمل دجاج بانية

المكونات

شرائح من صدور فراخ على حسب الطلب.

ملعقتين من عصير ليمون.

حبه بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت ذرة للقلي.

طريقة التحضير

نقوم بوضع شرائح الفراخ في أناء عميق ثم ننزل عليه بعصير الليمون ثم نقوم بوضع عليه البصل المفروم ثم نضع عليه باقي البهارات والملح والفلفل الأسود.

نقوم بوضع الخليط في كيس بلاستيك مخصص للدجاج ونضعه في الثلاجة تقريبًا ساعة حتى يتم التجانس بين شرائح الفراخ والتتبيلة.

نقوم بوضع البقسماط في طبق ونضع شرائح الفراخ في البقسماط ولكن قبل ذلك نضع كميه من زيت القلي في طاسة القلي حتى تمام التسخين على نار البوتاجاز نار متوسطة.

ثم نضع شرائح الفراخ بعد غرسها في البقسماط ونضعها في الزيت المسخن للقلي حتى تأخذ اللون الذهبي في القلي.

نضع شرائح المقلية في طبق للتقديم مع معكرونة وسلطة وطحينه أو مع عيش.

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