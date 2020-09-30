أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين

قد تظهر أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين على بعض الأشخاص ممن لديهم مشكلات في إفراز الهرمونات، والتي يجب معها استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

ما هي الهرمونات

الهرمونات هي مواد يتم إفرازها في الدم مباشرة من غدد موزعة في الجسم تٌسمى الغدد الصماء، حيث أنها ليس لها قنوات تصب فيها إفرازها.

تٌحفز الهرمونات الأعضاء على القيام بوظائفها المختلفة، وأي خلل يحدث في الغدد المفرزة قد يتسبب في أضرار وخيمة لأعضاء الجسم كافة.

ومن تلك الغدد المفرزة الغدة النخامية الموجودة في الجزء الخلفي من الدماغ، والغدة الكظرية الموجودة فوق الكلى، والبنكرياس به جزء غدي مسئول عن إفراز هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم.

هرمون الإستروجين

هرمون الإستروجين من ضمن الهرمونات الجنسية الأنثوية المسئولة عن ظهور الصفات الأنثوية في فترة البلوغ، وكذلك تنظيم دورة الحيض، وتكوين البويضات داخل المبيض.

يقوم المبيضين في النساء بإفراز هرمون الإستروجين، الذي يشارك في العديد من العمليات داخل الجسم، ومنها عملية ترسيب الكالسيوم داخل العظام، وكذلك تحفيز عمليات الأيض.

حتى أن الإستروجين يفرز بنسبة ضئيلة جدًا في الرجال، وله دور في تكوين الحيوانات المنوية، ومنع وجود تشوهات بها.

لهرمون الإستروجين ثلاثة أشكال، وهما الإستراديول، والإيسترون، و الإيستريول، والإستراديول هو أكثر تلك الأشكال تواجدًا في الدم خلال فترة الدورة الشهرية، أما الشكل الأخير وهو الإيستريول فيزيد في فترة الحمل.

أسباب ارتفاع هرمون الإستروجين

قبل أن نتناول أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين علينا أن نعرف الأسباب المؤدية لارتفاع نسبته، وهي كالآتي

فقد يكون الشخص أسرف في شرب بعض الأعشاب التي تؤدي لزيادة هذا الهرمون في الجسم.

تناول بعض الأدوية التي تٌصرف في حالات انقطاع أو تأخر نزول الدورة الشهرية، وهذه الأدوية تؤدي إلى زيادة هرمون الإستروجين في الجسم.

وجود أي من المشاكل أو الأورام السرطانية في أي من المبيضين يؤدي لخلل في إفراز هذا الهرمون.

معاناة الرجل من خلل في الخصيتين يؤدي غلى زيادة إفراز الهرمون، مما يؤدي إلى العقم.

تؤدي السمنة في بعض الحالات إلى زيادة الإفراز.

أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين

سنتعرف معًا على أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين من خلال موقع المواطن، وهذه الأعراض منها ما يخص النساء، ومنها ما يخص الرجال.

بالنسبة للنساء فإن أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين تكون كالآتي:

عدم انتظام نزول النزيف الدموي خلال فترة الدورة الشهرية، فقد تجد المرأة أن هناك فترات يزيد نزول الدم، وفترات أخرى ينخفض نسبته.

يزداد شعور المرأة بالإرهاق والتعب في خلال الدورة الشهرية.

تُعاني السيدات ممن يظهر عليها أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين من تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم، وبالأخص في منطقة الأرداف.

من تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم، وبالأخص في منطقة الأرداف. تكرار وجود ألم في منطقة الثديين، وتورمهما.

المعاناة من وجود اضطرابات في النوم، وزيادة الإحساس بالقلق والتوتر بشكل مستمر.

قد تٌحفز زيادة إفراز الإستروجين نمو بعض من الكتل في منطقة الثديين، فهو يزيد من خطورة نمو السرطانات الليفية في الرحم، والثديين.

زيادة في سقوط الشعر

تٌعاني السيدة من قلة الرغبة الجنسية.

تكرار الشعور بالصداع

انخفاض ضغط الدم.

قد يؤدي زيادة الهرمون إلى زيادة شعور المرأة بالاكتئاب، والحزن الغير مبرر.

زيادة الشعور بآلام أسفل الظهر.

النتائج المترتبة على ارتفاع هرمون الإستروجين في الجسم في الرجال

يلعب هرمون الإستروجين دورًا هامًا في تكوين الحيوانات المنوية في الرجال، ولهذا عندما ترتفع نسبة هذا الهرمون يؤدي هذا لمشاكل في تكوين الحيوانات المنوية، وهذا يمنع حدوث الإخصاب، ولهذا يحدث عقم.

من ضمن أعراض ارتفاع هرمون الإستروجين في الرجالهو مشكلة ضعف الانتصاب.

في الرجالهو مشكلة ضعف الانتصاب. وتظهر مشكلة زيادة حجم الثدي في الرجال مع زيادة نسبة الإستروجين في أجسامهم، وهذا من المشاكل التي تتسبب لهم بالإحراج.

علاج ارتفاع هرمون الإستروجين في الجسم

بالنسبة لعلاج ارتفاع هرمون الإستروجين فيجب في البداية التوجه للطبيب النسائي المختص حتى يقوم بعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لاكتشاف السبب وراء ارتفاع الهرمون.

فقد يكون السبب وراء هذا الارتفاع هو الإصابة بسرطان أو ورم، ويفيد الاكتشاف المبكر في زيادة فرص الشفاء منه.

وإن كان السبب تناول مشروبات معينة أو أدوية يتم التوقف عنها أو يتم تعديل جرعات الأدوية التي لا يستطيع المريض الاستغناء عنها.

يصف الطبيب بعض الأدوية للحالات التي لديها زيادة كبيرة في نسبة هرمون الإستروجين، وتعمل هذه الأدوية على تقليل إنتاجه، ومن أمثلة هذه الأدوية دواء ليوبرولايد.

يحتاج المريض الذي يعاني من ارتفاع نسبة الهرمون إلى اتباع نظام غذائي مناسب لحالته، ويجب أن يكون خالي من أي من المأكولات التي تزيد من هذا الهرمون.

حيث تساعد الأغذية الغنية بالألياف من تقليل نسبة الهرمون في الدم.

وبالنسبة للسيدات ممن يعانين من الوزن الزائد وزيادة نسبة الهرمون، فينصحهم الطبيب بإنقاص وزنهم بطريقة صحية حتى ينتظم إفراز الهرمون في الجسم.

في حالة اكتشاف وجود أي من الأورام السرطانية أو الليفية، يلجأ الطبيب إما إلى الجراحة، وفيها يتم إزالة الجزء المصاب بالورم، أو إزالة الكتل الليفية.

وتحتاج بعض النساء بعد هذه الجراحات إلى العلاج باستخدام الإشعاع الكيمياوي حتى يتم القضاء على الورم بشكل نهائي، وضمان عدم نموه مرة أخرى.

مخاطر ارتفاع هرمون الإستروجين

من الأسباب التي تجعل من الضروري علاج ارتفاع نسبة هرمون الإستروجين في الجسم هي زيادة نسبة الإصابة بالأمراض الآتي ذكرها:

زيادة نسبة حدوث الجلطات في أجزاء الجسم المختلفة، وهذه الجلطات قد تؤدي إلى مشاكل صحية وخيمة.

زيادة خطر الإصابة بالسرطانات، ومنها سرطان الثدي، وسرطان المبيض.

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