أعراض جديدة لدى الأطفال المصابين بكورونا

المواطن - متابعة

أكد خبراء صحة بريطانيون، أن هناك أعراضًا جديدة لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلين: إن الإرشادات الطبية الحالية لا تشير إليها بمثابة علامات لانتقال العدوى.

وبحسب دراسة صادرة عن جامعة بلفاست في أيرلندا، فإن هذه الأعراض وسط الأطفال تتركز في الجهاز الهضمي، وتشمل كلًّا من الإسهال وآلام المعدة والغثيان.

وهذه الأعراض ليست مدرجة في قائمة هيئة الصحة العامة في بريطانيا، والتي تضم السعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق، بحسب “سكاي نيوز”.

ويأتي التنبيه إلى هذه الأعراض وسط الأطفال، فيما يعود صغار السن إلى مقاعد الدراسة في عدد من دول العالم، بينما فضلت بعض الحكومات المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، خشية تفشي الوباء.

وتخشى السلطات الصحية إدراج هذه الاضطرابات في الجهاز الهضمي ضمن أعراض عدوى كورونا، تفاديًا لأي ارتباك أو قلق زائدين لدى الناس.

واعتمدت الدراسة على عينة ضخمة من 992 طفل تصل أعمارهم في المتوسط، إلى عشر سنوات، ثم أجريت لهم فحوص دم، للكشف عما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا.

وكشفت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة “ميد ريفكس” أن 68 طفلًا طوروا أجسامًا مضادة، أي أنهم أصيبوا فعلًا بفيروس كورونا المستجد من ذي قبل.

وأكد عدد من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس، أنهم عانوا أعراضًا مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، لكن هذه الاضطرابات كانت عابرة ولم يضطر أي منهم إلى دخول المستشفى، حسبما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

في غضون ذلك، أكد 50 في المائة من الحالات الإيجابية وسط الأطفال أنهم لم يشعروا بأي أعراض رغم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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