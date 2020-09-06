تحويل من pdf الى jpg

هناك الكثير من البرامج التي يمكنها تحويل من pdf الى jpg بطريقة بسيطة كما أنها تقدم العديد من المميزات الرائعة للمستخدم وهناك أيضًا بعض المواقع لتحويل ملفات pdf بصيغ مختلفة.

تحويل من pdf الى jpg

يحتاج الكثير من الأشخاص إلى تحويل ملفات pdf الى jpg لأغراض معينة ولا يحدث ذلك إلا من خلال استعمال أحد الطرق الخاصة بتحويل ملفات بي دي إف أما أون لاين أو عن طريق استعمال أحد البرمجيات التي يكون لها القدرة على تحويل ملفات pdf إلى jpg أو إلى صيغ أخرى متعددة حسب ما يحتاجه المستخدم.

ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أفضل برنامج تحويل من pdf الى jpg بالإضافة إلى طريقة تحويل ملفات بي دي إف أون لاين وذلك في السطور القادمة.

برنامج TTR PDF To JPG

هذا البرنامج يعتبر من البرامج المجانية الهامو التي تساعد في تحويل من pdf الى jpg كما أنه من البرامج التي يمكنك التعامل معها دون تثبيتها على الجهاز الخاص بك ولكن يجب عليك أن تقوم بتثبيت برنامج جافا حتى تتمكن من التعامل مع البرنامج والاستفادة منه بشكل مباشر.

بعد تحميل جافا قم بتشغيلها ثم اضغط على زر إضافة وحدد الملف الذي تريد تحويله إلى صورة ثم حدد صيغة الصورة المناسبة التي تريدها من خلال القائمة والمخصصة لذلك وهي output formatومن الجدير بالذكر ان هذا البرنامج داعم للكثير من الصيغ المختلفة ولذلك يمكنك القيام بتحديد أكثر من ملف في وقت واحد وتحويله إلى الصيغة المناسبة كما تشاء.

برنامج Weeny Free PDF to Image Converter

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المجانية المميزة التي تمكنك من تحويل مجموعة من ملفات بي دي إف إلى صيغ متعددة مثل BMP وPNG وGIF وغيرها الكثير كما أنه يتيح لك العديد من الخيارات المختلفة المميزة مثل قدرتك على تحويل صفحات معينة في الملف غلى الصيغة المرغوبة مع الاحتفاظ بباقي الملف كما هو فبعد أن تقوم بتثبيت البرنامج على الجهاز الخاص بك يجب عليك أن تقوم بالضغط بشكل مباشر على أيقونة Add PDFs لكي تقوم بتحديد الملف المراد تحويله إلى صور.

وبعدها قم مباشرة بتحديد الصيغة المرغوب التحويل لها من خلال البرنامج وذلك عن طريق التوجه لقائمة Output Format ثم الضغط على زر التحويل ليقوم البرنامج بتحويلها بشكل مباشر إلى الصيغة التي تم تحديدها وبعدها يمكنك حفظ الملفات كصور على الجهاز الخاص بك.

برنامج PDF Converter

برنامج PDF Converter من البرامج الغير مجانية ولكن قد أتاحت الشركة المنتجة له نسخة تعمل بشكل مجاني ويوجد بها العديد من المزايا الرائعة وعلى رأسها تحويل من pdf الى jpg بكل بساطة إضافة إلى بعض الصيغ الأخرى كما تريد.

ومن المميز في هذا البرنامج الرائع أنه يمكنك من خلاله القيام بتحويل الصور إلى ملفات بي دي إف إضافة لذلك فإن الواجهة الرئيسية لهذا البرنامج رائعة من حيث التصميم السهل البسيط الذي يتيح التعامل الجيد مع البرنامج دون مواجهة أي صعوبات.

إضافة لذلك فيمكنك الاستعانة بكلمة مرور خاصة لحماية ملفاتك بشكل مباشر عن طريق البرنامج إضافة للكثير من المميزات الرائعة التي سوف تتعرف عليها عند القيام بتجربة هذا البرنامج الرائع.

فبعد أن تقوم بتحميل وتثبيت البرنامج على الجهاز الخاص بك يمكنك أن تقوم بإضافة الملفات المراد تحويلها من زر الإضافة الذي يتواجد في واجهة البرنامج ثم تقم باختيار الصيغة المراد التحويل لها وبعدها قم بالنقر على زر Convert ليقوم البرنامج بتحويل الملف المراد إلى صورة بالصيغة التي قمت بتحديدها بشكل مباشر وسريع.

برنامج UniPDF Converter

يعتبر برنامج UniPDF Converter من البرامج المجانية البسيطة التي يمكنك أن تقوم من خلالها تحويل من pdf الى jpg أو حتى تحويله إلى ملف وورد أو ملف نصي والعديد من الصيغ الأخرى وبشكل سهل وبسيط.

كما يمكن لها البرنامج الرائع التعامل مع مجموعة من الملفات في وقت واحد دون حدوث أي مشكلة فبعد أن تقوم بتحميل البرنامج وتثبيته على الحاسوب الخاص بك يمكنك إضافة الملفات التي ترغب بتحويلها إلى JPG أو صيغة أخرى مرغوبة وبعدها قم بالنقر على زر التحويل.

يمكنك خلال ذلك القيام بالتوجه إلى زر الإعدادات الخاص بالبرنامج ثم القيام بضبط الصورة المراد التحويل لها كاختيار الدقة وحجم الصورة وغيرها من الأمور الهامة ثم اضغط مباشرة على زر التحويل لكي يقوم البرنامج بتحويل الملف بشكل مباشر إلى صورة بالمواصفات التي قمت بتحديدها من قبل.

تحويل pdf الى jpg أون لاين

يمكنك القيام بتحويل ملف pdf الى jpg بشكل مجاني أون لاين من خلال بعض المواقع بالإنترنت المخصصة لهذا الهدف دون الحاجة إلى تحميل برامج للتحويل على جهاز الحاسوب الخاص بك.

ويمكنك فعل ذلك عن طريق استعمال بعض الأكواد الملحقة ب Adobe وهي عبارة عن صيغة من الصيغ التي تستخدم إلكترونيًا لضغط ملفات بي دي إف وتحويلها إلى صور عن طريق جافا واستخدام بعض العناصر الأخرى.

طريقة تحويل الملفات إلى صور أون لاين

يمكنك القيام بتحويل ملفات بي دي إف من خلال الإنترنت عن طريق التوجه لموقع من مواقع التحويل المتواجدة على شبكة الإنترنت.

سوف تجد زر الإضافة بالصفحة الرئيسية للموقع ستقوم بالضغط عليه وبعدها يمكنك تحميل الملف المراد تحويله من جهاز الحاسوب الخاص بك أو إفلاته لصفحة الموقع بشكل مباشر من خلال فتحه على الجهاز ثم إفلاته بالموقع.

بعدها قم باختيار الصيغة المراد التحويل لها من خلال الموقع وانتظر قليلاً حتى يتم تحويل الملف إلى الصورة المرغوب التحويل لها.

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