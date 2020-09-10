أفضل قصات شعر اطفال بنات

قصات شعر اطفال بنات

تحب الكثير من الأمهات إنجاب الفتيات ويسعدن كثيرًا بذلك وبمجرد أن تكبر الطفلة قليلاً تبدأ الأم في البحث عن قصات شعر اطفال بنات رغبة منها في إظهار ابنتها بأجمل شكل.

لماذا تبحث الأمهات عن قصات شعر اطفال بنات

تبحث الأمهات عن قصات شعر بناتهن لتجديد مظهرها كما أن قص الشعر يفيد في التخلص من نهايات أطراف الشعر المتقصفة بالإضافة إلى الحفاظ على مظهر الشعر الصحي كما أن قص الشعر يساعد على تحديد وإبراز ملامح الوجه.

وهناك العديد من قصات الشعر المتنوعة التي تناسب البنات التي تتراوح أعمارهن بين 3 و10 سنوات كما تتنوع القصات أيضًا بحسب نوع وطول الشعر.

قصات شعر البنات الفرنسية للأطفال

من المعروف أن قصة الشعر الفرنسية ذات شهرة واسعة ويكمن سر جمالها في بساطتها حيث أنها تساهم في إبراز ملامح ومعالم جمال الوجه وهي مناسبة للفتيات الصغيرات في السن يمكنك استعراض أبرز أشكالها لتستطيعي اختيار ما يتماشى منها مع طبيعة شعر طفلتك ويناسب أيضًا ملامح وجهها.

قصة الشعر الآلا غارسون a le garcon”

وهذه القصة هي أحد أشهر القصات الفرنسية وقد سميت بهذا الاسم لأنها تجعل الشعر قصيرًا للدرجة التي تجعله مثل شعر الأولاد الذكور.

وهذه القصة مناسبة للفتيات الصغيرات اللاتي يتمتعن بشعر ناعم ووجه دائري أو بيضاوي كما تصلح هذه القصة لأيام المدرسة فهي تجعل الطفلة تتمكن من العناية بشعرها بكل سهولة خاصةً في أوقات الاستحمام وتصفيف الشعر.

قصة الشعر الكاريه الفرنسي

هذه القصة تسمى أيضًا “الكاريه القصير” وعادةً يطلق عليها مصففي الشعر اسم كاريه فرنسي وهذه القصة تناسب أكثر صاحبات الشعر الخفيف وذلك لأنها تمنح الشعر مظهرًا أكثر كثافة وفي نفس الوقت تتمتع هذه القصة بكل مزايا التعامل مع الشعر القصير مثل سهولة تصفيفه.

قصة البوب المموج

هذه أيضًا إحدى أهم قصات شعر اطفال بنات خاصةً من يفضلن الشعر القصير وهذه القصة تعتبر حديثة جدًا وهي عبارة عن قص الشعر بعدة أطوال متدرجة وليست مستوية بحيث يكون الشعر في الأمام أطول من الخلف وتتميز هذه القصة بكونها مناسبة لصاحبات الشعر المموج الناعم وفي الوقت نفسه تصلح لذوات الشعر المجعد الكيرلي أي أنها مناسبة لجميع الفتيات مهما كان نوع شعرهن.

قصات شعر أطفال بنات فكتوريا

هذه القصة مناسبة لمن تبحث لابنتها عن إطلالة مميزة حديثة وعصرية وهذه القصة مستوحاة من قصات شعر بنات فيكتوريا بيكهام وهذه السيدة هي صاحبة إحدى العلامات التجارية الشهيرة الخاصة بالمنتجات النسائية كما أنها تعد إحدى أهم السيدات الأكثر تأثيرًا في الموضة العالمية وذلك لأنها تتميز بأسلوب عصري ينجح دائمًا في جذب الجميع.

وقد نجحت فيكتوريا بيكهام في جعل إطلالات بناتها وقصات شعرهن مميزة للغاية.

قصة الكاريه ذو الغرة الكثيفة والطول المتساوي

وهذه القصة هي الأخرى إحدى أهم قصات شعر اطفال بنات المستوحاة من قصات فكتوريا وتتميز قصة الشعر الكاريه المميز ذو الغرة الكثيفة والطول المتساوي بأنها مناسبة للبنات اللاتي يمتلكن شعرًا كثيفًا ناعمًا وعند تطبيقها على شعر طفلك ستحظى بإطلالة رائعة ومميزة وستعمل هذه القصة على إبراز ملامحها وإظهار جمال وجهها.

قصة الشعر الطويل المموج

إذا كانت الفتاة قد وهبها الله شعرًا طويلًا فليس ضروريًا قصة أو تقصيره لمجرد تقليد أو محاكاة قصات شعر اطفال بنات فيكتوريا بيكهام لكن في هذه الحالة يمكن تطبيق هذه القصة التي تعتمد على طول الشعر والخصل المموجة المتدرجة في الطول لإظهار جمال شعرها وطوله وتموجاته الرائعة.

قصة شعر البنات البوب

تأتي قصة البوب على رأس قائمة قصات الشعر الشائعة لبنات فيكتوريا بيكهام وهي تتناسب أكثر صاحبات الشعر الناعم وهي إحدى قصات شعر اطفال بنات التي تتميز بالأناقة وسوف تمنح الطفلة إطلالة ليس لها مثيل.

قصات شعر اطفال بنات مدرجة

القصات المدرجة ويعتبر هذا النوع من القصات من أهم القصات التي تضفي على الشعر المزيد من الحيوية وتمنحه إطلالة مميزة وتناسب هذه القصات البنات اللاتي يمتلكن شعرًا خفيفًا فهذه القصة ستمنح الشعر كثافة وتعطيه مظهرًا أفضل.

وتعد قصة الشعر دجراديه من أجمل وأهم القصات المدرجة للشعر وتتميز قصة الدجراديه بأنها تمنح الفتاة مظهرًا أنثويًا مميزًا للدرجة التي تشعرين معها أن ابنتك أصبحت سيدة صغيرة.

قصة الدجراديه ويطلق عليها بعض الناس اسم المدرج تعتمد على تقصير الشعر من الأمام أكثر من الخلف مع الاحتفاظ بالطول المرغوب فيه. وتناسب هذه القصة أيضًا صاحبات الشعر الخفيف وذلك لأنها تعمل على إظهار كثافته.

قصة الكاريه الغير متساوي

تعد قصة الكاريه الغير متساوي من أشهر القصات التي تعتمدها نجمات هوليوود في الوقت الراهن وهي تشبه الكاريه لكن مع عدم تساوي الطول حيث تعتمد هذه القصة على أن يكون الشعر في مقدمة الرأس أطول من الشعر الخلفي.

قصة شعر مدرج طويل

إذا كانت ابنتك تتمتع بشعر طويل فإن الأنسب لها من قصات شعر اطفال بنات هي قصة الشعر مدرج طويل غالبية الأمهات يفضلن الشعر الطويل لبناتهن وقصة الشعر الطويل مدرج تحقق رغبتهن في الاحتفاظ بالشعر الطويل مع إضافة غرة لإظهار جمال الوجه.

قصات شعر اطفال بنات فراولة

في الأعوام القليلة الماضية ظهرت صيحة جديدة من صيحات الموضة في قصات الشعر يطلق عليها خبراء الشعر “قصات شعر فراولة” وفكرة هذه القصة تعتمد على قص الشعر في شكل عدة طبقات ليست متساوية لتضفي عليه المزيد من الحيوية والأناقة هذه القصة تناسب جميع البنات وخاصةً البنات اللاتي يبلغن من العمر 10 سنوات فما فوق.

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