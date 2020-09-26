أفضل 3 أوقات لتناول الفاكهة

المواطن - محمد داوود- جدة

دعا استشاري التغذية الدكتور بدر عبدالواحد، إلى تناول أي نوع من الفواكه يوميًّا؛ لأهمية ذلك على صحة الجسم، إذ إن الفواكه تعتبر عناصر غذائية تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف وبالتالي فإنها تساعد الجسم للحصول على الطاقة اللازمة.

3 مواعيد مناسبة:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن هناك 3 مواعيد مناسبة لتناول الفواكه وهي:

⁃ الصباح وعلى المعدة الفارغة؛ فهذا يعد أفضل وقت خلال اليوم للتمتع بالعناصر الغذائية الموجودة بها وإزالة السموم من الجسم، أما تناولها بعد الأكل فيحرم الجسم من الاستفادة الكاملة بعناصرها الغذائية.

⁃ فترة ما بعد الظهر، وتحديدًا بعد تناول وجبات الطعام حتى يكون الجسم قادرًا على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بها.

⁃ قبل ممارسة الرياضة، إذ يمكن تناول الفاكهة قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، وهو ما يشكل مصدرًا جيدًا للنشاط والطاقة.

مصدر للفيتامينات والمعادن:

وأكد الدكتور عبدالواحد أن تناول الفواكه يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، إذ تقوم الفواكه بتزويد الجسم بمجموعة واسعة من مضادات الأكسدة المعززة للصحة مثل مركبات الفلافونويد، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات أيضًا يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسرطان والإصابة بالالتهابات والسكري.

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