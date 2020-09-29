أقوال وحكم في الصداقة

إذا كنت مما ليس لديه صديق أو أنك تبحث عن صديق ولم تعرف مواصفات الصديق الحقيقي فهناك أقوال وحكم في الصداقة تبين لك كيف تختار الصديق وكيف تكون صديق وفي.

من هو الصديق

الصديق هو الإنسان الأقرب إلى روحك الإنسان الذي لا يتخلى عنك مهما كانت ظروفك وظروفه وسيذكر لنا موقع المواطن عن عبارات جميلة عن الصداقة والصديق الوفي.

أقوال وحكم في الصداقة مميزة

الدرس الحقيقي الذي تتعلمه في الصداقة هي أن من احتجت له يكون بجانبك فلا يمكن أن تستند على صديق حقيقي ويخلو بك يبقى معك إلا أن تخطو الصعاب هناك عبارات تعبر عن الصداقة ومنها:

من كان صديق لك حقيقي تشعر به في أزماته فأنتم روح واحدة تسكن جسديين.

الصداقة تعني أن يتجمع الأصدقاء في السراء قبل الضراء لا تجد هذا المعنى عندما تكره أحد.

الأزمات هي التي تظهر لك معدن الصديق وتبين لك الصديق الوفي من الصديق الخائن.

الصداقة الخطر هي التي ينعدم فيها المعنى الحقيقي للوفاء.

يمكن تشبيه الصديق بالدرج من الممكن أن يصعد بك إلى أعلى المراحل ومن الممكن أن يهبط بك.

صاحب الصديق الذي يتوافق تفكيره مع تفكيرك فالصداقة كيان واحد.

أتعرف الصداقة الحقيقية هي أن تشعر ما في قلب صديقك قبل أن يتكلم فالصداقة ليست بالكلام.

إن لم يكن في الزواج صداقة فلا قيمة له.

صداقة يوم صداقة حقيقية خير من سنين وليس لها معنى.

لابد أن تجد عيب في صديقك فيمكنك أن تتغاضى عنه حتى تكمل الصداقة.

إذا قمت بالبحث عن صديق بلا عيب فستبقى وحيداً.

الصداقة أغلي من الحب فتستطيع أن تحب وتترك في أي وقت لكن الصداقة إذا كانت بإخلاص فلا تستطيع تركها.

صديق واحد خير من ألف صداقتهم بلا جدوى.

قد يكون لك صديق غريب أقرب إليك من قريبك الذي هو من عصبك.

الصديق كالبئر يعطيك مائه في أزماتك وعطشك.

خسارة الصديق سهلة ولكن مكسبة صعب المنال.

قد تبحث السنين كلها عن صديق وفي ولم تجد فالصديق ليس في متناول الجميع.

أقوال وحكم في الصداقة معبرة

أتمنى ان أجد صديق يدعو لي عند وفاتي ويتذكرني.

اللهم صحبة تدعو لي في مماتي بالخير.

تجد الصديق الذي يصاحب كل الناس لا يعرف معنى صديق الوفي.

قد حكمت عليك بأن تكون صديقي لأنني وجدك تحافظ علي.

الصداقة كنز لا يفنى.

الصديق الوفي هو الذي يصعب أحد أن يدخل في تفكيره ليعرف سر من أسرارك.

خسارة المال كله أفضل بكثير من خسارة صديق واحد.

كن على أصول أنك لا تنسى الصديق القديم إذا قمت بتكوين صدقات جديدة.

الغنى هو من فاز بصديق وليس من فاز بمال.

كل من عرف صديق وفي قد كسب كثيراً ولم يخسر شيء.

مقياس الصداقة هي الاستمرار في الوفاء.

كلما عفوت في الصداقة كلما استمرت.

إياك وسماع من الآخرين فهي أقصر الطرق لتدمير الصداقة.

إذا بالغت في الصراحة فأعلم أن الصداقة ستنتهي.

أفضل إنجاز في العام هو أن تحصل على صديق.

إذا كنت من الناس التي تأخذ برأي أحد وعنيدة أعلم أنك ستكون وحيداً إلا أن تتغير.

إذا أردت أن تمر معك أيام الضيق فلابد أن يكون لديك صاحب.

الرسول صلى الله علية وسلم صديقه هو من هون علية رحلته إلى الهجرة.

الصداقة الوجه الحقيقي للإنسان فهي لا تصدأ أبداً.

الصداقة الحقيقية

تمر علينا الكثير من المواقف الصعبة ولها حكمة في إظهار من أصدقائنا ومن هم أعدائنا ولكي تعبر عن صديقك لابد من عبارات تكتبها له:

تريد أن تعرف أين الصديق الحقيقي أنتظر حتى تسقط.

قد لا تجد صديق فتصاحب نفسك وهذا أصعب نوع من أنواع الصداقة.

الصديق هو الذي يساعدك في بناء بيتك بينما العدو هو من يساعدك في بناء قبرك.

ليس كل من ضحك لك كان صديقك فربما عبوس شخص في وجهك كان من مصلحتك.

كثرة المزاح دون أن مراعاة الشعور تسبب في خسارتك لأصدقائك.

لا تعطي وفاء لشخص تحسبه صديق قم بتجربته أولاً.

الصديق يجمع بين الأب والأخ.

ليس معنى انه صديقك أن تجرح بالكلام تمسك بالصداقة ولا تعيبه.

قول الإمام على عن الصداقة

(لا يحتسب الصديق صديقا وفيًا إلا إذا حفظ أخاه من ثلاث غيبته، نكبته، ووفاته).

ومعني ذلك أن من واجب الصديق على صديقه ان لا يعيب في صديقه وهو غائب وأن يحمي بيته في حالة موتة.

ويقول الإمام على في مقولة أخرى (من صاحب الأنذال حقر ومن صاحب العلماء وقر).

ويفسر هذا القول أن صحبة الصديق السيء تجعله عرضة دائمة للانتقادات فيجب مصاحبة الصديق المحترم.

الشك يهدم العلاقات فلا تهجر صديقك لمجرد أنك شككت فيه.

لا تقم بعتاب صديقك أمام الناس قم بعتابه في الخفي.

إذا ضاقت الدنيا على صديقك فلا تتخلى عنه أبداً.

أقوال عن الصداقة لك

كن أنت الصديق الذي يتكلم صديقه أمامه دون تجميل للعبارات.

كن الصديق الذي يسند صديقه عن الوقوع.

لابد أن تكون صديق وفي يملأ أيام صديقه بالفرح والسرور.

كن الدرع الواقي لصديقك في وقت ضعفه.

إذا استطعت ان تجد صديق يراك قدوة له رغم كل عيوبك فأنت قد أحسنت الاختيار.

إذا لم تجد صديق وفي فلم تجد وفى من الكتاب يكون هو الصديق.

الصداقة لا تعرف دين ولا لون ولا لغة فربما صديق ليس من دينك ولا لغتك ولكن يفهمك من نظراتك.

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