أكثر من 4500 مستفيد من خدمات تطمن في الشمالية

المواطن - الشمالية
قالت صحة الحدود الشمالية إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في الحدود الشمالية بلغ 4531 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم الخميس، مضيفة أن خدمات العيادة تُقدم من خلال 8 عيادات.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
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