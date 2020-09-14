ألمانيا تسجل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 927 حالة ليصل إلى 260355.

وأفاد المعهد أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9350 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة​​​.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.







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