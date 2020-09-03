أمانة الرياض تعلق على مقطع الكلاب النافقة داخل مركبة حكومية

المواطن - الرياض
علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع فيديو متداول، والذي أظهر كلابًا نافقة داخل مركبة حكومية.
وقالت الأمانة، في بيان لها: إن هذه السيارة كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.. وسلامة السكّان أولوية عند التعامل مع الحيوانات الضالة.
ووثق أحد المواطنين فيديو لكلاب نافقة داخل مركبة تابعة لجهة حكومية بالرياض.
وطالب المواطن العمال أن يفرغوا محتويات الأكياس السوداء في صندوق السيارة الخلفي، ليجد بداخلها كلابًا نافقة.
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