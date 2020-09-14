أمانة القصيم تطلق مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم الوطني الـ90

المواطن - الرياض

أطلقت أمانة القصيم مبادرة تطوعية للمشاركة في تنظيم مناسبة اليوم الوطني الـ90 ، حيث تشمل هذه المبادرة إتاحة الفرصة للمتطوعين والمتطوعات المشاركة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تشمل المبادرة خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا في عدد من المواقع العامة بمدينة بريدة.

التسجيل في مناسبة اليوم الوطني الـ90

وتأتي هذه المبادرة ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم في مجال الشراكة المجتمع في المناسبات العامة وتفعيلاً للدور التطوعي، ومتاح التسجيل للراغبين عبر البوابة الموحدة :https://nvg.gov.sa/







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