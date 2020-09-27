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أمانة جدة تغلق أكثر من 100 محل تجاري مخالف

أمانة جدة تغلق أكثر من 100 محل تجاري مخالف

2020/09/27
الساعة 8:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة جدة تغلق أكثر من 100 محل تجاري مخالف
المواطن - جدة

أعلنت أمانة جدة، أنه تم إغلاق عدد من المحلات المخالفة خلال الفترة الماضية في العديد من الأحياء.

وأغلقت أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، 104 محلات تجارية مُخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ويأتي إغلاق تلك المحلات المُخالفة، خلال المهام الرقابية الميدانية والتي شملت جميع الأنشطة التجارية.


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    1 تعليق
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    عمر
    6 ساعة

    أمانة جدة مطالبة بتخفيف الرسوم والقيود لتشجيع الشباب خريجي المدارس والبكالريوس العاطلين عن العمل لتشجيعهم على بدأ مشاريعهم الخاصة بشرط وجودهم على رأس العمل لتحرير السوق من التستر تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

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