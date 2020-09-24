أمانة عسير تستكمل أعمال المدفن المركزي في وادي بن هشبل

المواطن-حسن عسيري-أبها

واصلت أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.

جاء ذلك بتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، حيث مددت الأمانة عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد.

وعملت أمانة عسير على زيادة أعمال الدفن اليومي، وتوحيد بوابة الدخول والخروج، وتكثيف الحراسات الأمنية، وتركيب كاميرات للمراقبة وربطها بغرفة التحكم.

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