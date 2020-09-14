أمانة عسير تصرف 18.8 مليون ريال لمقاولي السفلتة والإنارة

المواطن-حسن عسيري-أبها

صرفت أمانة عسير مبلغ 18.867.831 مليون ريال لصالح المقاولين المتعاقدين بمشاريع السفلتة والإنارة الجاري تنفيذها بالمنطقة.

بدوره، أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيهٍ من الوزير ماجد الحقيل على حصر كافة المستحقات للمقاولين المنتهية إجراءاتهم النظامية.

نسبة الإنجاز معيار الصرف

وبين أن صرف مستحقات المقاولين جاء على حسب مؤشرات إنجاز المقاولين للمشاريع القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الأمانة حريصة على إنجاز كافة المشاريع وفق ما هو مخطط، حيث تحظى تلك المشاريع بمتابعة دقيقة خلال مراحل إنجازها وخصوصًا المشاريع الرئيسة والحيوية الخاصة بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسة للتنمية بما يعود بالنفع.

أمانة عسير تدعم سيولة المقاولين

وتسعى الأمانة لدعم السيولة الخاصة بمشاريع المنطقة التي تساهم في دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها وفق ما هو مأمول.

الجدير بالذكر، أن مشاريع السفلتة والإنارة لمدن ومحافظات منطقة عسير شملت خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب والنماص ومحايل عسير وتنومه والحرجة وبللحمر والواديين والحازمي وأحد رفيدة والمجاردة.







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