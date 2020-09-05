أمر قد يمنع الشباب من إقامة الممر الشرفي لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

استقرت إدارة نادي الشباب، في وقت سابق على إقامة ممر شرفي لنجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك بعد فوزهم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت الماضي على حساب فريق الحزم.

الشباب يريد إقامة ممر شرفي لنجوم الهلال:

ولكن يُوجد أمر قد يمنع الليث من إقامة الممر الشرفي لنجوم الزعيم، وذلك في حال عدم صدور قرار رسمي من رابطة الدوري السعودي لفعل هذا الأمر من قبل لاعبي الشباب.

وكانت إدارة الوحدة خططت لإقامة ممر شرفي للاعبي أزرق العاصمة وذلك قبل مباراة الفريقين أمس الجمعة في الدوري، لكن الممر لم يُقم؛ وذلك بسبب البروتوكول الذي ينص على عدم إقامة ممر شرفي للفريق المُتوج بالبطولة إلا بإخطار من رابطة دوري المحترفين وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

موعد مباراة الزعيم ضد الشباب:

وسيواجه الأزرق، ضيفه الشباب يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثلاثين والأخيرة، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أن الزعيم كان فاز على نادي الوحدة أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي أحرز الهدف الأول لـ الهلال وجعل الأزرق أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

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