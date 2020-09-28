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أمر قد يمنع تيكسيرا من الانضمام إلى الهلال
الزعيم فكر في ضمه كبديل لكارلوس إدواردو

أمر قد يمنع تيكسيرا من الانضمام إلى الهلال

2020/09/28
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أمر قد يمنع تيكسيرا من الانضمام إلى الهلال الهلال يُراقب البرازيلي أليكس تيكسيرا
المواطن - محمد سمعه
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1 تيكسيرا يرغب في تمثيل منتخب الصين:
2 كيف سيتصرف الهلال في حال عدم ضم تيكسيرا ؟

فكّر نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة في ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني، وذلك ليكون بديلًا لمواطنه كارلوس إدواردو الذي انضم إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

ومن المقرر نهاية عقد تيكسيرا مع ناديه الصيني في ديسمبر 2020، حيث أبدى رغبته مؤخرًا بخوض تجربة احترافية جديدة خارج الصين.

تيكسيرا يرغب في تمثيل منتخب الصين:

وكان تيكسيرا قام بتأجيل فكرة انضمامه للزعيم مؤخرًا، وذلك بسبب انتظاره تنفيذ وعد الاتحاد الصيني لكرة القدم له بالحصول على الجنسية الصينية لتمثيل المنتخب مستقبلًا بدلًا من تمثيل المنتخب البرازيلي وفقًا لـ Goal.

أليكس تيكسيرا مُراقب من الهلال

وفي حال نال تيكسيرا الجنسية الصينية فسيبقى في الدوري الصيني، وإذا لم يحصل عليها سينتقل للعب في نادي الهلال وفقًا للتقارير الإخبارية.

كيف سيتصرف الهلال في حال عدم ضم تيكسيرا ؟

وبالتالي فإن إدارة الزعيم ستُسابق الزمن لتجهيز البديل، في حال عدم القدرة على ضم تيكسيرا خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الزعيم لضم العديد من الصفقات القوية وذلك للمنافسة على لقب الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 2020/ 2021.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان قرر في وقت سابق استبعاد الزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب المشاركة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي التي أُلغيت.

 


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