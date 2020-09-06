أمطار رعدية غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

الساعة 11:44 مساءً

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.







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