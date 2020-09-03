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أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 8 مناطق غدًا
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 8 مناطق غدًا

2020/09/03
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 8 مناطق غدًا
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

واشتملت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أيضًا استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل حفر الباطن ورفحاء 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 20 مئوية كأقل درجة حرارة.



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