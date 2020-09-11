أمطار على مربة عسير والأجواء توحي بالمزيد

المواطن- فهد القحطاني- أبها

هطلت، مساء اليوم الجمعة، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على مركز مربة، الواقع غرب مدينة أبها في منطقة عسير ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

ولا زلت الأجواء توحي بمزيد من هطول الأمطار حسب ما جاء في موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدًا.

وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة تبوك.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية وتبوك.







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