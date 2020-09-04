أمطار وخلايا رعدية غدًا وأبها تسجل 17 درجة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد ظهور تشكيلات من السحب على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، قد تتخللها خلايا رعدية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل حفر الباطن وسكاكا أعلى درجة بـ44 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ17 مئوية.







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