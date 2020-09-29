أمير الباحة يسلم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي

المواطن - واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة والتي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية

وأكد سموه أن التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة يترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها لله – بكل ما يحقق الراحة والرفاهية للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهاتهما الكريمة بخدمة المواطنين والمواطنات، مقدماً شكره لمعالي وزير الإسكان على ما يقدمه للمنطقة من خدمات وحلول إسكانية للمنطقة بشكل عام، والإسكان التنموي بشكل خاص.

مبادرات برنامج الإسكان

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من الانتفــاع بها وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة، كما سبق ذلك إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 360 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية، بهدف ضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة.

حضر التسليم وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.

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