أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في مجلس الأمة لآداء اليمين الدستورية

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وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مجلس لأمة لآداء اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء.

ويمكن مشاهدة البث المباشر عبر قناة الكويت من الرابط هنا.

والشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًّا) بمدينة الكويت.

ويعتبر نواف الأحمد الصباح النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950، حيث درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي”، وعُين وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حكم الكويت.

كما يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز، وهو متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

المناصب التي تولاها نواف الأحمد الصباح:

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، حيث بدأت رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عامًا.

وفي مارس 1978، تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح حقيبة وزارة الداخلية خلفًا للأمير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف الأحمد منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث “طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”.

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