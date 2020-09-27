‎الرئيسية
الرياضة
أنيس البدري يُغادر الاتحاد
بناءً على رغبة كاريلي

أنيس البدري يُغادر الاتحاد

2020/09/27
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
67
0
طباعة
أنيس البدري يُغادر الاتحاد أنيس البدري
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 أنيس البدري يرحل
1.1 البدري مع الاتحاد

أصبح التونسي أنيس البدري قريبًا من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنيس البدري يرحل

وغادر أنيس البدري مدينة جدة، مساء يوم الجمعة، وذلك بعد 24 ساعة من عودته إليها قادمًا من فرنسا، إلا أن إدارة الاتحاد أبلغوه فور وصوله بعدم رغبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وقام اللاعب التونسي بحمل حقائبه والاتجاه نحو المطار والمغادرة إلى دبي، بعد التأكد من عدم استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى تسويق ما تبقى من عقد البدري أو إعارته إلى أحد الأندية، بعد خروجه من حسابات كاريلي الذي أبدى رغبته في التعاقد مع صفقة جديدة بدلًا منه.

التونسي أنيس البدري
أنيس البدري

البدري مع الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن اللاعب التونسي يرغب في العودة إلى بلاده وعدم البقاء في صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح نادي الاتحاد في ضم البدري رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي.


ذات صلة :
  • النصر والتعاون .. من يحقق الفوز في المواجهة رقم 34؟
    •
  • برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر الموهبة العالمي نوفمبر 2020
    •
  • الصحة: تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 600
    •
  • جراحة ناجحة في دماغ مولودة عمرها 15 يومًا بسكاكا
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :