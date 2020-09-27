أنيس البدري يُغادر الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أصبح التونسي أنيس البدري قريبًا من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنيس البدري يرحل

وغادر أنيس البدري مدينة جدة، مساء يوم الجمعة، وذلك بعد 24 ساعة من عودته إليها قادمًا من فرنسا، إلا أن إدارة الاتحاد أبلغوه فور وصوله بعدم رغبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وقام اللاعب التونسي بحمل حقائبه والاتجاه نحو المطار والمغادرة إلى دبي، بعد التأكد من عدم استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى تسويق ما تبقى من عقد البدري أو إعارته إلى أحد الأندية، بعد خروجه من حسابات كاريلي الذي أبدى رغبته في التعاقد مع صفقة جديدة بدلًا منه.

البدري مع الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن اللاعب التونسي يرغب في العودة إلى بلاده وعدم البقاء في صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح نادي الاتحاد في ضم البدري رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي.

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