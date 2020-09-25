أهداها لولي العهد .. رقمنا الصعب أغنية جديدة لـ تركي آل الشيخ

المواطن - الرياض

نشر المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ أغنية جديدة أهداها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان “رقمنا الصعب”.

وأوضح تركي آل الشيخ أن الأغنية إهداء منه ومن الملحن نواف عبدالله، إلى ولي العهد حيث تقول كلماتها:

كل فجر من ضيا صبحك.. يبان

كل نجم في سمانا.. نجم صاعد

يا محمد بن سلمان.. الزمان

بارق بالخير.. في ظلك وراعد

كل فجر من ضيا صبحك.. يبان

وكل نجم في سمانا.. نجم صاعد

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