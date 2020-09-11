أوباميانج يُحدد مصيره مع أرسنال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الجابوني بيير أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، استقر على مصيره مع الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن أوباميانج استقر على تجديد العقد بينه وبين إدارة الجانرز لمدة 3 مواسم، كما سيحصل على راتب أسبوعي ضخم يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

متى يُعلن أرسنال عن تجديد عقد أوباميانج ؟

وأكدت الصحيفة على أن النادي اللندني، سيُعلن عن تجديد عقد أوباميانج يوم السبت المقبل، وذلك قبل مباراة الفريق ضد فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021.

يذكر أن راتب أوباميانج سيكون ثاني أعلى راتب في الفريق اللندني، بعد الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب الألماني مسعود أوزيل بواقع 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وفي وقت سابق، أعلن نادي أرسنال، يوم 14 أغسطس الماضي، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي ويليان قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وانتهى عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019/ 2020، ولم يتوصلا إلى اتفاق من أجل تجديد التعاقد؛ ليرحل بشكل مجاني.

وكان برشلونة الإسباني، فكّر في التعاقد مع أوباميانج، وذلك في حال قرر مغادرة أرسنال خلال صيف عام 2020.

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