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أول تعليق رسمي على انبعاث رائحة كريهة في أجواء الجبيل

أول تعليق رسمي على انبعاث رائحة كريهة في أجواء الجبيل

2020/09/14
الساعة 9:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أول تعليق رسمي على انبعاث رائحة كريهة في أجواء الجبيل
المواطن - الجبيل

علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ما أثير بشأن انبعاث رائحة كريهة تسببت في استياء سكان الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي، أنها تتابع بلاغًا بانبعاث غاز مجهول المصدر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة ما إذا كان هناك تسرب أو ارتفاع في مستوى التلوث.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب حال اكتشاف مخالفة وراء الأمر وسيتم إصدار العقوبة المناسبة.

 

 



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