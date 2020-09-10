أول تعليق من لوشيسكو بعد تتويج الهلال بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن السبب الذي جعله يقود فريقه لتحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، وذلك بعد توقف الدوري لمدة 3 أشهر ثم عودته مرة أخرى في الرابع من أغسطس الماضي.

لوشيسكو يكشف أسرار غرفة الهلال:

وتحدث لوشيسكو للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الروح الجيدة بين اللاعبين وحب كل لاعب لزميله وللفريق، سهّل علي المهمة كثيرًا من أجل قيادة هذا الكم من النجوم”.

وأضاف مدرب الزعيم: “فريقنا ليس كتابًا مفتوحًا للمنافسين ودائمًا ما أسعى لتغيير طريقة اللعب، وجميع نجوم الزعيم ينفذون التعليمات بدقة”.

الزعيم بطل الدوري للمرة الـ16:

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.







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