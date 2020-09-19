أول جرعة من لقاح كورونا في الإمارات تلقاها وزير الصحة

المواطن - متابعة

تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عبدالرحمن بن محمد العويس الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن خطة الوزارة لتقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

لقاح كورونا لتأمين خط الدفاع الأول

وقال وزير الصحة الإماراتي : إننا نسعى من خلال تقديم هذا لقاح كورونا لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.

الإمارات تجيز استخدام لقاح كورونا

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 84,242 حالة.

إجمالي وفيات كورونا في الإمارات

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 404 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

حصيلة حالات التعافي

وأعلنت الوزارة عن شفاء 722 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد / كوفيد-19 / وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 73,512 .

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