أول مشكلة في ios 14 .. قصر عمر البطارية

المواطن - محمد داوود- جدة

بعد أيام قليلة من إطلاق آبل لنظام التشغيل الجديد ios 14 ظهرت أول مشكلة في النظام وهي استنزاف عمر بطارية هواتف آيفون بشكل أسرع من المعتاد.

مشاكل في الأجهزة

ويقول الخبير التقني عادل الحربي لـ”المواطن”: وجود بعض المشاكل في الأجهزة الجديدة أمر وارد، وستكون هذه الملاحظة بالطبع موضع اهتمام الشركة التي يهمها عدم تأثر المبيعات واستمرار الإصدارات اللاحقة.

إمكانية إعادة الشحن

وقال: هناك جملة من النصائح التي يجب اتباعها هي تجنب ترك بطارية الهاتف حتى تنفذ بشكل كامل قبل إعادة شحنها، فنوع البطاريات في الهواتف الحديثة لا يحتاج ذلك، ويمكن إعادة شحنها في أي وقت، ولكن يجب الحرص على تجنب ترك الهاتف موصولًا بالشاحن مدة طويلة بعد اكتمال الشحن، للحفاظ على عمر بطارية الهاتف، بجانب إيقاف تشغيل التطبيقات والخصائص الموجودة في الهاتف عندما لا يتم استخدامها، مثل: البلوتوث، والواي فاي (Wi-Fi)، وخاصية تحديد المواقع (GPS)، فهي من الأمور التي تستهلك طاقة البطارية، بسبب استمرارية بحثها عن وجهات اتصال، أو شبكات، أو معلومات أخرى، ويمكن إيقافها من إعدادات الهاتف.

التحديثات مهمة للبطارية

ودعا إلى ضرورة استخدام الشاحن الأصلي والشحن عبر منفذ (USB) الخاص بالكمبيوتر المحمول، ومن المهم أيضًا الحرص على التحديثات إذ تعمل أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية على تحسين التقنيات التي تساعد في إدارة عمر البطارية.

تفاصيل مشكلة البطاريات

ومع اندفاع عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون لترقية أجهزتهم لنظام التشغيل الجديد ios 14 لاحظ العديد من المستخدمين مشكلة في عمر البطارية بعد تثبيت النظام.

ونشر أحد مستخدمي تويتر تغريدة قال فيها “عمر البطارية في نظام التشغيل الجديد ليس جيدًا”. ورد مستخدم آخر “عمر البطارية منخفض، أوصي بالانتظار حتى إطلاق ios 14.2 فقد اعتدت أن أستخدم هاتفي طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه مرة أخرى على نظام ios 13، أما الآن فأنا بحاجة إلى شحنه مرتين على الأقل”.

انخفاض شحن البطاريات

ويقول مستخدم ثالث: “سارعت إلى الترقية إلى نظام ios 14 الجديد بمجرد إطلاقه يوم 16 سبتمبر الجاري، لقد قمت بشحن الهاتف حتى 35%، وبعد مرور ساعة فقط انخفض الشحن إلى 11%”.

إلا أن الخبراء يعتقدون ألّا داعي للقلق من هذه المشكلة، فعادة ما تستنزف تحديثات ios الرئيسية البطارية بشكل أسرع خلال الأيام الأولى من الاستخدام.

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