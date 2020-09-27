أين يكون الجنين في الشهر الثاني

بعد التعرف على خبر الحمل السعيد تبدأ السيدات في السؤال عن أين يكون الجنين في الشهر الثاني وهو سؤال فضولي لمعرفة كل المعلومات عن الجنين من شكله ومكانه وحجمه والكثير من التساؤلات.

ما هو الحمل

أوضح موقع المواطن أن الحمل تفسيرًا للحمل قبل أن يرد على سؤال أين يكون الجنين في الشهر الثاني حيث وضح الحمل على أنه لم يحدث إلا بين بويضة ناضجة وحيوان منوي نشيط يقوم بتخصيبها في قناة فالوب ثم تنتقل إلى الرحم وهي مخصبة ثم تنغرس في بطانته وتستمر العمليات مثل الانقسام والنمو وتكوين الجنين.

معلومات عن الجنين في الشهر الثاني من الحمل

قبل التعرف على إجابة السؤال أين يكون الجنين في الشهر الثاني لابد من التعرف على كافة المعلومات التي تخص الجنين في الشهر الثاني من الحمل حيث أن:

الشهر الثاني من أهم فترات الحمل لأن في هذا الشهر يتم تكوين عظام جسم الجنين الداخلية لذلك على الأم أن تنتبه لكل فعل تقوم به من حيث الجلوس والوقف والمشي لأن هذا الشهر يكون من أخطر شهور الحمل لعدم ثبوت الحمل واحتمالية فقدانه في أي وقت نتيجة حركة خاطئة.

ينصح الأطباء السيدات اللائي بلغن الشهر الثاني من الحمل أن يتجنبون استنشاق المبيدات الحشرية والتعرض إلى أشعة ضارة كما يجب على الأم أن تبتعد عن التعامل مع الحيوانات الأليفة مثل القطط بسبب احتمالية الإصابة بجرثومة القطط التي تهدد بالإجهاض في هذا الشهر.

شكل الجنين في الشهر الثاني

أول الشهر الثاني من الحمل وعندما تقوم الأم بالفحص بالسونار للتعرف على إجابة سؤال أين يكون الجنين في الشهر الثاني فإنها تجد الآتي:

أن الجنين وصل طوله غلى 1.25 سم.

ملاحظة أن رأس الجنين أكبر من حجمه بجانب عدم ظهور ذيل الجنين الذي كان يظهر بوضوح في الشهر الأول وبهذا يكون الجنين أخذ التطوين الجسماني للإنسان.

ظهور أعلب الملامح الجسمانية مثل نقطتان صغيرتان لونهما أسود في الرأس وهم يمثلان العيون ثم تتكون الجفون وتظهر تحديد الفك والأسنان.

وهنا قد نجد بداية نمو اليدين والقدمين وتظهر في السونار على شكل نتوء صغيرة تسمى براعم ثم يبدأ في نمو الكاحل والمعصم لكل يد بالشكل الذي يجعل الطفل قادر على ثني اليدين.

بالنسبة لجلد الجنين فهو مازال شفاف يكشف ما حوله من عروق.

في نفس الشهر وهو الشهر الثاني يبدأ الجنين في تكوين الغدة النخامية والألياف العضلية والقلب والمخ والكليتان والكبد الذي يعمل بكل نشاط وينتج خلايا الدم الحمراء من أجل المساعدة في بناء العظام.

بعد إتمام الشهر الثاني يكون الطفل كون أغلب العضلات والأعصاب وبدأت في العمل بكل وظائفها، كما يكون أصبح لديه أعضاء تناسلية ولكن ليس معنى هذا أننا من الممكن معرفة نوع الجنين بالإضافة غلى أن طول الجيني ويتغير ويصبح 2.5 سم وحجمه يصل إلى ثلاثين جرام.

لم يتطور نمو الجنين فقط بل تتطور المشيمية التي هي مكان نمو الجنين وهي رد سؤال أين يكون الجنين في الشهر الثاني حيث أنها تتطور في تكوينها وتبدأ في إنتاج هرمونات تحمي الحمل من فقدانه.

لذلك يجب الانتباه إلى هذا النوع من الهرمونات وقياسها كل فترة لضمان الحفاظ على صحة الجنين وخاصة للسيدات اللائي تجاوزن سن الخمسة والثلاثين أو من لديها فرد في العائلة عانى من نفس المشكلة وهي خلل في هرمونات المشيمة لتلافي أي عيوب خلقية تحدث للجنين.

حالة الحامل في الشهر الثاني

أن السيدة التي تصل لفترة الشهر الثاني من الحمل قد يجدها من حولها أنها أصبحت مضطربة النفسية حيث نجدها أكثر عصبية من أقل الأشياء كما أن أعراض الحمل تتفاقم مثل الغثيان وألم الظهر وحرقة المعدة وانتفاخ البطن وتكون الغازات وزيادة حجم الثدي.

هل من الممكن معرفة نوع الجنين في الشهر الثاني

تم التعرف على أن الأعضاء التناسلية للجنين تنمو وتكتمل في الشهر الثاني ولكن هذا لا يعني أننا من الممكن معرفة نوع الجنين في هذا الشهر وقبل أن يتم الشهر الرابع ولكن هناك مؤشرات تبين نوع الجنين وهي كالآتي:

إذا كان مولدك ذكر فقد تشاهدي الآتي يا سيدتي:

مظهر البطن يصبح أكثر تمدد للأمام مع اتخاذه الاتجاه السفلي.

عدد نبضات قلب طفلك تكون مائة وأربعين نبضة في الدقيقة.

إحساسك يا سيدتي أنك أصبحتي أخف في الحركة وأكثر نشاط.

عدم ظهور عرض الغثيان والقيء.

تغير في شكل الثدي حيث تلاحظين أن الثدي الأيسر أقل من الثدي الأيمن.

الميل إلى تناول الأطعمة الخالية من السكر والأكثر ملوحة.

اتساع قرنية العين عند التركيز في المرآة.

شحوب البشرة وقلة الوسائل منها مع فقدان حرارة الدسم وخاصة في أطراف أصابع القدم.

تكرار الإحساس بالصداع.

زيادة في إنتاج شعر الساقين.

ملاحظة أن البول لونه أصفر قاتم.

الراحة في النوم إذا تم على الجانب الأيسر.

أما إذا كنتي حامل في أنثى يا عزيزتي فقد تلاحظين الآتي:

تأخذ البطن الشكر الدائري والذي تمتد للأعلى.

عند قياس نبضات قلب الجنين تجديها أكثر من مائة وأربعون نبضة في الدقيقة الواحدة.

إحساسك بأنك كسولة وتعاني من الخمول والإرهاق.

يصبح الثدي الأيسر أكبر من الثدي الأيمن.

تكرار الشعور بالغثيان لحين انقضاء الثلث الأول من الحمل.

حب تناول الأطعمة ذات الطعم السكري والحلويات.

اضطراب المزاج بشكل مستمر ومتكر ومتقارب بين السعادة والحزن والراحة والضيق.

تساقط الشعر وظهور علامات الإجهاد عليه.

عند البدء في النوم تبدئين بالجانب الأيمن.

لون البول يصبح أصفر فاتح ويميل لعدم ظهور اللون به.

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