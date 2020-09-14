إبراهيم الزبيدي: نعد جماهير التعاون بالظهور بالشكل اللائق

المواطن - محمد سمعه

وعد اللاعب إبراهيم الزبيدي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، جماهير النادي بأن فريقه سيظهر بالشكل اللائق في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عند مواجهة فريق بيرسيبوليس الإيراني غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات.

وقال الزبيدي في المؤتمر الصحافي: “نسعى أنا وزملائي في الفريق للظهور بالشكل اللائق وهذا وعدنا للجماهير”.

نجوم التعاون يريدون مصالحة جماهيرهم

وأضاف الزبيدي: “نريد أن نُصالح جماهيرنا بعد ما حدث في الدوري المحلي”.

وكان فريق التعاون نجا من الهبوط، وذلك بعد الفوز على فريق الفيحاء في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد سجله اللاعب محمد السهلاوي.

ويحتل سكري القصيم المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على الشارقة الإماراتي والدحيل القطري، أما نادي بيرسيبوليس فيحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة جاءت من التعادل مع الشارقة، وخسر في الجولة الأولى من فريق الدحيل.

موعد مباراة سكري القصيم وبيرسيبوليس

وستنطلق مباراة التعاون وبيرسيبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية.







شارك الخبر