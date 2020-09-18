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إحصائية إيجابية تدعم التعاون في آسيا 2020
قبل مباراته ضد بيرسبوليس اليوم

إحصائية إيجابية تدعم التعاون في آسيا 2020

2020/09/18
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إحصائية إيجابية تدعم التعاون في آسيا 2020 فريق التعاون
المواطن - مروة نبيل
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1 التعاون في آسيا
1.1 دوري أبطال آسيا

يسعى التعاون لاستعادة بريقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني اليوم.

التعاون في آسيا

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل جيد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر بصعوبة في الجولة الثالثة ضد بيرسبوليس الإيراني، ويسعى للتعويض خلال مباراتهما المرتقبة اليوم.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إحصائية إيجابية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه لم يسبق أن خسر في مباراتين متتاليتين في المسابقة القارية، ما يمنح اللاعبين دافعًا معنويًا للتألق.

 

نادي التعاون
تدريبات سكري القصيم

دوري أبطال آسيا

ويلعب سكري القصيم ضد بيرسبوليس اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه خسر المباراة السابقة بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر سكري القصيم مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، برصيد 6 نقاط، وبقارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني.


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