إحصائية إيجابية تدعم التعاون في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يسعى التعاون لاستعادة بريقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني اليوم.

التعاون في آسيا

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل جيد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر بصعوبة في الجولة الثالثة ضد بيرسبوليس الإيراني، ويسعى للتعويض خلال مباراتهما المرتقبة اليوم.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إحصائية إيجابية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه لم يسبق أن خسر في مباراتين متتاليتين في المسابقة القارية، ما يمنح اللاعبين دافعًا معنويًا للتألق.

دوري أبطال آسيا

ويلعب سكري القصيم ضد بيرسبوليس اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه خسر المباراة السابقة بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر سكري القصيم مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، برصيد 6 نقاط، وبقارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني.

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