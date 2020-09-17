إحصائية مميزة لـ الهلال في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

يسير الهلال بشكل مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة الأخيرة، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته ضد باختاكور الأوزبكي اليوم.

الزعيم يتألق في آسيا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الهلال في البطولة الآسيوية، ما يُعزز فرصه في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الزعيم نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ الفريق، كما أنها أطول سلسلة فوز في المنافسة حالياً.

الهلال ضد باختاكور

ويلعب الهلال ضد باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن المباراة الماضية انتهت بفوز الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي عند 6 نقاط.

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