إدارة الهلال تنفي الانسحاب من آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

نفت إدارة نادي الهلال انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب تزايد أعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الهلال ينفي الانسحاب:

وشدد مصدر هلالي مسؤولي على أنه لا صحة لتوجه إدارة النادي للانسحاب من البطولة، مضيفًا: “لا يوجد أي توجه لدينا للانسحاب، إلا في حال صدر القرار من الاتحاد الآسيوي”.

وأضاف المصدر المسؤول خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “سنستمر رغم كل الظروف طالما يوجد لدينا عدد كافٍ لخوض اللقاء، وننتظر تعافي عدد من اللاعبين الأيام المقبلة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نستعد حاليًّا لمباراة شباب الأهلي الإماراتي، وسنخوض المواجهة، طالما أننا نمتلك العدد القانوني من اللاعبين لدخول المباراة، كما حدث في اللقاء الماضي”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري اليوم.

الزعيم في آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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