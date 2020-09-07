إدريس فتوحي صفقة الأهلي القادمة بعد أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

يُفكر الأهلي في التعاقد مع اللاعب المغربي إدريس فتوحي صانع ألعاب نادي الحزم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى الراقي لضمّ العديد من الصفقات المميزة وذلك للمنافسة في دوري أبطال آسيا الذي يُستأنف في سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن عُلقت مباريات المسابقة منذ شهر فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

إدريس فتوحي بديلًا لـ يوسف بلايلي

ويرغب الأهلي في ضم فتوحي، ليكون بديلًا للنجم الجزائري يوسف بلايلي الذي أصبح قريبًا من مغادرة الراقي والانضمام لنادي غلطة سراي التركي وفقًا لـ صحيفة “عاجل”.

ومع هبوط الحزم لـ دوري الدرجة الأولى، فإن رحيل فتوحي سيكون وشيكًا، خاصة أن الأهلي بحاجة ماسة لضم اللاعب كونه يفتقد اللاعب المؤثر بمركز صانع اللعب، الذي يخدم السوري عمر السومة مهاجم الفريق لإحراز الأهداف.

وكان فتوحي انضم لنادي الحزم في عام 2019 قادمًا من نادي دبا الفجيرة الإماراتي.

الأهلي يُراقب أحمد موسى

ومع اهتمام الأهلي بضم فتوحي، اهتم الراقي أيضًا بالتعاقد مع اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق الكروي الأول بالنصر على سبيل الإعارة من العالمي.

ويأتي طلب مدرب الراقي، بسبب موقف عمر السومة وطلبه الرحيل عن الراقي بالفترة الأخيرة.

وكان السومة طلب مغادرة الراقي، بسبب التخبطات الإدارية التي مر بها النادي بالموسم الحالي وأثرت على نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن إدريس فتوحي لعب مع الحزم 28 مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

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