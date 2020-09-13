إذا هواتفكم قديمة لا تتجاهلوا التحديثات

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا مختص تقني المهندس خالد السعيد، أفراد المجتمع الذين يستخدمون جهاز الآيفون، وخصوصًا الموديلات القديمة، بإجراء التحديثات التي تأتي على أجهزتهم؛ حفاظًا على أجهزتهم من التعطل والضعف وبطء العمل ولدعم الأجهزة بحماية أكبر ولتأمين البيانات.

تعطل الأجهزة القديمة:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن الموديلات القديمة من أجهزة الآيفون تتعطل كثيرًا وتصبح بطيئة إذا لم يواكب الفرد التحديثات التي تعزز من عمل الجهاز، كما أن فعالية البطاريات تظل تعمل بشكل أفضل.

تخفيف السعة التخزينية:

ونصح المهندس السعيد بالمحافظة على السعة التخزينية للجوال بعدم حفظ المقاطع والفيديوهات غير الضرورية التي تشغل حيزًا في الذاكرة، ومن الممكن تخفيف الحفظ بنقل بعض الأمور غير الضرورية إلى اللابتوب الشخصي أو الحاسب المنزلي.

مشاكل الآيفون:

وفيما يلي مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لإصلاح مجموعة من المشاكل الشائعة التي يتعرض لها هاتف آيفون، بحسب موقع سي نت:

بالنسبة لبعض المشاكل العشوائية مثل فقدان الاتصال بشبكة واي فاي أو تجمد شاشة الهاتف أو عمله ببطء شديد فإن إعادة التشغيل ربما تكون الخطوة الأبسط والأكثر قدرة على حل مثل هذه المشاكل.

وتعتمد طريقة إعادة التشغيل على طراز هاتف آيفون:

بالنسبة لهواتف آيفون الحاوية على زر الصفحة الرئيسية، ستحتاج إلى الاستمرار في الضغط على زر الصفحة الرئيسية مع زر القفل/ التنبيه لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، أو حتى ترى شعار أبل.

التعامل مع البطارية:

بالنسبة لمشكلات البطارية، ابدأ بالنظر في التطبيقات أو الخدمات التي تستهلك البطارية بشكل أكبر، ويمكن عرض مخطط استخدام البطارية من خلال فتح الإعدادات> البطارية.

قم بالتمرير لأسفل إلى الرسم البياني الذي يوضح استخدام البطارية بالساعة، مع قائمة بالتطبيقات والخدمات جنبًا إلى جنب مع مقدار استهلاك كل منها.

نفاد مساحة التخزين:

أنشأت أبل أداة لإدارة التخزين في iOS لا تعرض لك فقط ما يشغل مساحة هاتفك، ولكنها توصي أيضًا بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها لإصلاح المشكلة. اذهب إلى الإعدادات> عام> تخزين، وانتظر بضع ثوانٍ أثناء تحميل المعلومات.

راجع قائمة التوصيات لمعرفة الخطوات التي تقترحها أبل عليك، ثم انتقل إلى قائمة التطبيقات لمعرفة أيها يستخدم أكبر مساحة تخزين.

انقر فوق أحد التطبيقات لعرض مزيد من المعلومات، بما في ذلك خيارات حذف البيانات المرتبطة بالتطبيق. على سبيل المثال، سيسمح لك تطبيق الموسيقى بإزالة الألبومات التي قمت بتنزيلها على جهازك للوصول إليها دون اتصال.







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