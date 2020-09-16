إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء في الطائف بمساحة 800 ألف متر

المواطن - الطائف
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن أمانة الطائف أزالت تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة 800 ألف م2.
وأوضحت إمارة مكة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التعديات تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية وأعمدة وغرف من الصفيح وحظائر للماشية.
ونشرت الإمارة صورًا تبين عملية إزالة التعديات من الأراضي الحكومية البيضاء في الطائف.
ذات صلة :
إيقاف تعديات على 180 ألف متر أراضٍ حكومية في محايل تطوير أرضٍ بيضاء خاضعة للرسوم بمساحة 165 ألف متر في جدة
الله يقويكم واتمنا ان تكون المراقبه مستمره وهذا دور الامانات والبلديات المسؤله عن كل منطقه او احياء في ضمن مهامها واذا عند الامانه نقص في المراقبين لماذا لايكون هناك متطوعين وان شاء الله العشويات مالها مكان بعد اليوم وبالتوفيق للجميع والي الامام