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إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء في الطائف بمساحة 800 ألف متر
تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية وأعمدة وغرف

إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء في الطائف بمساحة 800 ألف متر

2020/09/16
الساعة 2:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء في الطائف بمساحة 800 ألف متر
المواطن - الطائف

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن أمانة الطائف أزالت تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة 800 ألف م2.

وأوضحت إمارة مكة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التعديات تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية وأعمدة وغرف من الصفيح وحظائر للماشية.

ونشرت الإمارة صورًا تبين عملية إزالة التعديات من الأراضي الحكومية البيضاء في الطائف.


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    1 تعليق
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    ابو ريان
    9 ساعة

    الله يقويكم واتمنا ان تكون المراقبه مستمره وهذا دور الامانات والبلديات المسؤله عن كل منطقه او احياء في ضمن مهامها واذا عند الامانه نقص في المراقبين لماذا لايكون هناك متطوعين وان شاء الله العشويات مالها مكان بعد اليوم وبالتوفيق للجميع والي الامام

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