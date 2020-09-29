إسقاط مروحية عسكرية ثانية أذربيجانية في إقليم ناغورنو

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط مروحية تابعة للجيش الأذربيجاني، وهي الطائرة الثانية منذ اندلاع الاقتتال بين البلدين، بحسب وسائل إعلام أرمينية.

وكتب ممثل وزارة الدفاع آرتسرون هوفهانيسيان: “لقد أسقطنا للتو طائرة، ربما طائرات هيلوكوبتر”.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية”.

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قره باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجئ.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها المسلحة شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك “خسائر في القوات”.

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.