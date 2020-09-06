إصابات بحادث طعن وسط مدينة برمنغهام في بريطانيا

المواطن - متابعة

أفادت الشرطة البريطانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام الإنجليزية.

وأضافت أن هناك استنفاراً لكل فرق الطوارئ بموقع الحادث لضمان تلقي المصابين الرعاية اللازمة.

وأشارت الشرطة إلى وقوع “حادث كبير” من دون التمكن حتى الساعة من تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغاً عند الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت الغرينتش) بشأن تعرّض شخص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلّغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير.







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