إصابة الفنانة فخرية خميس بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت فخرية، عبر صفحتها على “إنستغرام” أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها ستبدأ جدول علاجها من مرض السرطان اليوم.

وأوضحت أنها أرسلت رسالة صوتية إلى الشاعر عبدالرزاق الربيعي، قالت فيها إنها لا تستطيع الرد على الرسائل التي تأتي إليها عبر تطبيق المحادثات “واتساب” لما تشعر به من تعب وإرهاق شديدين.

وطلبت فخرية خميس، من أصدقائها وجمهورها الذين يراسلونها أن يسامحوها لعدم ردها عليهم، مؤكدة أنها ستبدأ خطة العلاج من السرطان، وعندما تستقر حالتها الصحية ستقوم بالرد على الجميع.







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