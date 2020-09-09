‎الرئيسية
جديد الأخبار
إصابة خطيرة لشاب إثر انقلاب مركبة في الباحة
تم نقله إلى مستشفى القرى العام

إصابة خطيرة لشاب إثر انقلاب مركبة في الباحة

2020/09/09
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
99
0
طباعة
إصابة خطيرة لشاب إثر انقلاب مركبة في الباحة
المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أصيب شاب في حادث انقلاب مركبة في قرية القرى بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب، بمحافظة القرى بعد قصر المعالي باتجاه بالطائف.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة لشاب وكانت خطيرة وتم التدخل إسعافيًا ونقله إلى مستشفى القرى العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

 



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :