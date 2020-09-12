إصابة دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أُصيب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك بعدما جاءت الفحوصات إيجابية.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية: إن سيميوني سيخضع لعزل طبي لمدة 14 يومًا، بعد تأكد إصابته بـ كورونا كما أن المدرب الأرجنتيني غاب عن الحصة التدريبية اليوم السبت لفريق أتلتيكو مدريد.

كوستا وأرياس أُصيبا بـ كورونا قبل دييغو سيميوني:

وقبل الإعلان عن إصابة سيميوني بالفيروس، أعلن نادي أتلتيكو مدريد الثالث من سبتمبر الجاري ، عن إصابة مهاجمه الإسباني دييغو كوستا واللاعب الكولومبي سانتياجو أرياس بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية نقلًا عن نادي أتلتيكو مدريد أن كوستا وأرياس يخضعان حاليًّا لفترة الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهما بـ كورونا وابتعدا عن المشاركة في تدريبات الأتلتيكو استعدادًا للموسم الجديد.

الأتلتيكو يُنهي الليجا بالمركز الثالث:

وكان نادي أتلتيكو مدريد أنهى الدوري الإسباني موسم 2019/ 2020 محتلًّا المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

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